銀髮走入田間補人力 高市農業局媒合小番茄採收包裝

為因應農業季節性缺工問題，高雄市政府農業局攜手美濃區農會及高雄市銀髮人才服務據點，8日在美濃地區辦理職場觀摩體驗活動，以「紅寶石小番茄・採果包裝工作輕體驗」為主題，邀請銀髮族實際走進農場，親身體驗小番茄採收與包裝作業，透過實作與現場說明，協助有意再就業的長者認識農務工作型態與節奏，為投入農業勞動奠定基礎。

↑圖說：高雄市政府農業局姚志旺局長親臨活動現場，與銀髮族朋友及農民交流互動（圖片來源：高雄市農業局提供）

活動以「做中學、輕體驗」為核心，由農場主人介紹美濃小番茄產業特色，並安排田間採果及包裝作業觀摩，詳細說明實際作業流程與安全注意事項，同時說明小番茄包裝作業的徵工條件。現場安排適合銀髮族參與的採果與包裝工項，讓長者在友善、無壓力的環境中，實際感受農務工作的節奏與內容。此次共有20位銀髮族參與，活動後皆表達有意願投入美濃小番茄包裝作業，互動氣氛熱絡，不少人表示，透過親身體驗，對農務工作的真實樣貌有了更清楚的認識，也更能評估自身體力與投入的可行性。

↑圖說：活動中安排適合銀髮族實際參與的採果與包裝工項，讓參與者在友善、無壓力的體驗過程中，感受農務工作型態。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市政府農業局局長姚志旺也親自到場，與銀髮族及農民交流，實地了解小番茄採收與包裝作業情形，以及銀髮族參與農務工作的實際感受。姚志旺表示，面對農業缺工挑戰，農業局將持續結合銀髮人才服務據點，透過友善的工作設計與實地觀摩體驗，降低無農務經驗者的進入門檻，協助55歲以上或退休後有再就業意願的民眾銜接農務工作，逐步建立可複製、可擴散的人力媒合模式，擴展農業人力來源，促進農業永續發展與地方共好。

