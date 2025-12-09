銀髮遊新北耶誕城 5000歲長輩笑迎馬戲光雕秀

來自新竹縣新埔鎮，年齡合計超過5000歲的銀髮寶貝，8日夜間參訪新北市歡樂耶誕城。（新北市府觀光旅遊局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新竹新埔鎮老人會社區關懷據點81名年逾7旬長者，8日晚上在冷風中走訪新北歡樂耶誕城，總年齡超過5000歲的銀髮團驚喜欣賞馬戲團主題雷射燈光秀，也漫步天橋星海城市光廊，直呼節慶氛圍濃厚、溫馨又感恩。

新竹新埔鎮老人會社區關懷據點長輩參訪新北市歡樂耶誕城，在天橋城市光廊合影。（新北市府觀光旅遊局提供）

81位老寶貝8日晚間戴著紅色耶誕帽，在志工引導下列隊前進，隊形蜿蜒如一條「紅龍」，行經縣民大道時吸引大批民眾注目。市民廣場因週末巨星演唱會吸引粉絲卡位，不少民眾見到長輩可愛打扮，紛紛上前合影，氣氛熱絡。

長者們走上藍色天橋光廊，體驗小丑燈飾與馬戲團元素裝置。團員林梅英說，今年光廊呈現不同光影風貌，「真的很美」。適逢LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」第二支雷射光雕秀播出，首次來參觀的團員官秀英開心表示，「主燈馬戲棚太精彩了，大家自拍得很快樂」。

觀光旅遊局旅遊行銷科長張寶忠、企劃科專員何期望親自接待，志工何珮珍、鄭穎芝、黃韻蓮、黃安琪、黃旭霞陪同導覽。志工分享，聽到長者回憶各自的觀賞心得，或摟著她們拍照時的真情流露，讓人十分感動，也覺得能參與服務非常幸福。

此次行程由會長姜鳳秋規劃，她說，台灣已進入高齡社會，據點長期透過共餐、運動、合唱及延緩失能課程，協助長者走出家門，增加人際交流、活絡身心，這次外出旅遊更讓長輩充滿活力。

參訪團稍早也造訪金瓜石黃金瀑布、深澳漁港象鼻岩斷裂後形成的「水豚君岩」新景觀。姜鳳秋感謝觀旅局長楊宗珉協助行程安排，讓長輩們手牽手走入新北市民廣場，欣賞國際知名的耶誕城燈光展演，留下深刻印象。

「銀髮寶貝藝遊耶誕城圍爐」活動源自2013年，由餐廳主廚徐文建自發號召，歷年曾邀請喜憨兒、庇護工場學員及老寶貝圍爐，並欣賞燈光展演。活動今年邁入第八屆，由多位志工共同支持，延續公益能量，獲觀光旅遊局協助。

長輩戴著紅色的耶誕帽，隊伍由志工帶領，蜿蜒有如紅龍，在縣民大道引起矚目，也與馬戲團大門相映成趣。（新北市府觀光旅遊局提供）

觀光旅遊局表示，歡迎各縣市長輩搭乘大眾運輸前往耶誕城走走，每週皆規劃不同主題活動；13日、14日將舉辦巨星演唱會，相關資訊可至觀光旅遊網與新北旅客查詢。