銀髮遊耶誕城 逾5000歲寶貝戴紅帽驚艷光廊

《圖說》來自新竹縣新埔鎮，年齡合計超過5000歲的銀髮寶貝，8日夜間參訪新北市歡樂耶誕城，參觀第二支雷射光雕秀LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」播出。〈新北市觀光局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025第八屆「銀髮寶貝藝遊耶誕城」活動，昨〈8〉日夜晚在冷風中暖暖展開，全部年齡合計超過5000歲，81名逾70歲的銀髮老寶貝，特地參觀新北耶誕城，體驗以馬戲團為主軸的雷射燈光主秀，驚喜體驗天橋的星海城市光廊，見到馬戲團大象頂著氣球旋轉。長者吳苙瑛表示，感受到耶誕節慶的溫馨與感恩。

新竹新埔鎮老人會社區關懷據點的81名老寶貝，昨晚間在會長姜鳳秋帶領下，參訪新北歡樂耶誕城。新埔鎮長陳英樓、新埔鎮婦女會理事長鄭美華等特地慕名參訪，高度評價市府推動觀光的用心。

《圖說》新竹縣新埔鎮銀髮寶貝，參訪新北市歡樂耶誕城，大家認為天橋城市光廊最吸睛，紛紛在橋上與燈飾合影。〈觀光局提供〉

這群長輩戴著紅色的耶誕帽，81人的隊伍由志工帶領，蜿蜒有如紅龍，在縣民大道引起矚目。市民廣場有歌星粉絲正在為週六的巨星演場搶位子，不少民眾看見戴著耶誕帽的爺爺、奶奶，親切的爭相合影。

不少長輩很興奮體驗絢麗的藍色天橋光廊與馬戲團小丑人行道燈飾，團員羅秀琴說，「今年的光廊展現不同的風采，真的很美麗」。適逢第二支雷射光雕秀LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」播出，團員張月梅說，「天橋光廊真的很精彩，大家自拍得很快樂」。

《圖說》新埔鎮輩戴著紅色的耶誕帽，隊伍由志工帶領，蜿蜒有如紅龍，在縣民大道引起矚目，也與馬戲團大象與氣球相映成趣。〈觀光局提供〉

觀光旅遊局旅遊行銷科長張寶忠、企劃科專員何期望親自接待銀髮寶貝團並導覽，志工何珮珍、鄭穎芝、黃韻蓮、黃安琪、黃旭霞都說，阿婆卓惠妹摟著自己合影，回憶自己的觀賞心得，讓她們很感動。好高興有機會擔任志工照顧長輩，體驗她們滿臉興奮的幸福感。

姜鳳秋表示，台灣已經是高齡社會，這群長輩由長青志工協助銀髮長輩，平時到關懷聚點運動、合唱、共餐，透過延緩失能及運動課程，讓長輩走出家門、增進人際互動，延緩老化。

姜鳳秋說，稍早參訪團也前往金瓜石黃金瀑布、深澳漁港象鼻岩斷裂後轉變成「水豚君岩」，感謝市府觀旅局長楊宗珉支持與協助安排，讓長輩手牽著手相互扶持，有機會走入市民廣場欣賞國際知名、耶誕必定造訪的耶誕城，大家都留下美好印象。

《圖說》新竹縣新埔鎮老人福利協進會，年齡合計超過5000歲的銀髮寶貝，8日走出社區關懷據點，參訪新北金瓜石黃金瀑布，實踐社區共融延緩老化。〈新埔老人會提供〉

「藝遊耶誕城圍爐」活動源自於2013年起，餐廳主廚徐文建自發號召，歷年邀請喜憨兒圍爐、音樂快閃、愛心家園、大安庇護工場、小天使、老寶貝圍爐聚餐並欣賞燈光秀。今年由各界志工協力支援，延續愛心公益舉辦第八屆。歷年獲得市府觀光旅遊局、文化局與各博物館等單位協助。

觀光旅遊局表示，歡迎各縣市長輩到戶外走走，搭大眾運輸到耶誕城，體驗每週所精心規劃不同主題活動。13日、14日為巨星演唱會，相關訊息在觀光旅遊網、新北旅客等官網查詢。