銀髮長輩再次穿婚紗 重溫浪漫歲月哽咽告白

生活中心／林詠琪、談駿豪 台北報導

凱風新生北銀髮樂活學苑，邀請20位長輩換上婚紗，重溫美好時光，有結婚將近50年的夫妻檔，在台上互相感謝，講到哽咽，也先生現場告白，說連呼吸都在想著太太。還有長輩是獨自扶養孩子，從來沒有穿過婚紗，這回能彌補當年遺憾，讓她感動不已。

蔡憲明 vs. 陳麗琇 說：「謝謝妳對我的愛，愛妳。」

一起走過大半輩子，好多話說不完，太太也忍不住哽咽，台北凱風新生北銀髮樂活學苑，邀請20位長輩換婚紗，重溫回憶，這對夫妻檔則是歡喜冤家。



何瑞青 先生 說：「感謝她很多，連呼吸睡覺都在想。（哈哈哈哈）」

范雪梅 小姐 說：「他感謝我，呼吸都在想我；我在想不太可能，詐騙集團；辦一個婚禮累得半死；我老公一直講說下次不敢了，下次不敢了哈哈哈；今天我就說再來一次好了。」

台北一間銀髮樂活學苑，邀請20位長輩換婚紗，重溫甜蜜回憶。（圖／民視新聞）笑說年輕時的婚禮好累喔，瞧瞧兩人當時的婚紗照，還真的都面無表情，而今年90歲的黃鄭阿雪奶奶，說這一刻，也很想念在天堂的另一半。

黃鄭阿雪 小姐 vs. 女兒 說：「很高興想到結婚的時候，跟他爸爸一起照相啊；會想爸爸嗎？有啊。」

不過也有人是從來沒穿過，今年71歲的楊小姐，獨自撫養孩子長大，很感動能完成心中的遺憾，有女兒的陪伴，遲來的婚紗照，很溫馨。

楊月華 小姐 說：「很好、很棒、很高興，又緊張，以前沒穿過。」

楊月華 女兒 說：「我覺得很漂亮，第一次見到這麼漂亮的媽媽；而且媽媽很早就開始準備了，上禮拜六她就自己去買假睫毛。」

台北一間銀髮樂活學苑，邀請20位長輩換婚紗，重溫甜蜜回憶，有女兒陪媽媽再次穿上婚紗。（圖／民視新聞）靜宜媽媽 vs. 女兒與媳婦 說：「她想說五個兒女成家立業了，她還可以這麼美麗，超開心的。」

另一邊也有人的媳婦女兒都來了，今年87歲的靜宜媽媽，說這回特別幸福，還秀出當年的結婚照，炫耀老公有多帥，歲月帶不走甜蜜回憶，穿上白紗依舊是，當年最美的女孩！

