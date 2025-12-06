「銀髮青春不打烊！」大同醫院C據點成果大爆發 長者活力震撼全場

▲高雄市衛生局、大同醫院和社區據點好夥伴開心大合照。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市立大同醫院昨（5）日舉辦「醫事C據點成果發表會」，現場聚集將近200位社區長輩共同參與，熱鬧且溫馨。成果展以「活力、健康、自信」為主題，由長輩們親自呈現一年多來於醫事C據點的課程學習成果，包括健康促進運動、小樂團、宮廷舞、手語表演及影片剪輯，也有靜態作品展，多元且豐富。

▲林孟志院長頒發感謝狀給寶安里、教仁里、瀨南里、港都里、正文里、明正里、鎮昌里、新武里，合照留念。

大同醫院林孟志院長表示，本院醫事C據點是以醫療團隊為基礎、社區為場域，透過持續性的健康課程、衛教活動與功能促進訓練，協助長輩維持身心功能、預防衰弱並延緩失能。今年成果展由長輩擔綱主角，不僅現場帶來表演，更展示手作作品及學習紀錄，充分展現他們一年來的努力與成長。

▲大同醫院副院長林新景、衛生局副局長王小星、大同醫院院長林孟志院長、鹽埕區區長陳佑瑞共同欣賞社區據點成果發表。

▲據點長輩夥伴表演

活動尾聲在長輩們的歡笑與掌聲中圓滿落幕，許多參與者表示，透過據點活動不僅變得更健康，也交到朋友、找到生活重心，希望未來能持續參與，一起創造更有活力的銀髮生活。

近年高雄市積極推動高齡友善政策，大同醫院響應推動醫事C據點服務，無縫接軌服務區域含括鹽埕區、苓雅區、三民區、前鎮區、鳳山區，全面增加服務時段，提升服務之量能。

大同醫院未來將持續與社區合作，提供更貼近長輩需求的在地化健康支持，讓長輩能在熟悉的環境中安心老化、優雅變老，透過公私協力，共創幸福大同。