銀髮風華綻放大安！ 大安長青學苑114年度結業典禮暨成果發表會





大安區公所昨日在大安國小活動中心舉辦「大安區長青學苑114年度結業典禮暨成果發表會」，由許宏綺區長親自主持，現場貴賓與學員齊聚一堂，氣氛熱絡。代表盧秀燕市長出席的勞工局林淑媛局長、社會局吳文楦專門委員、各級民意代表、各里里長、各社區發展協會理事長及地方仕紳等一同與會，共襄盛舉，學員們以滿滿的熱情與創意，展現一年來豐碩的學習成果，為活動掀起熱烈高潮。

典禮以療癒系「空靈鼓班」學員的精采演出揭開序幕。悠揚的鼓聲在會場中迴盪，清澈而富有力量，為現場注入溫暖與感動的氛圍，開啟精彩的序章。隨後，各班學員陸續登台展演，靜態展區亦同步展出豐富成果，包括「國語基礎班」、「藺草編織班」、「家政拼布班」、「書法班」、「走讀甲安埔歷史人文」、「宗教與人生」、「樂活繪夢」、「精油手作」、「園藝」、「平板」等課程作品，充分展現長青學苑多元化課程的魅力與成果。

今年活動的最大亮點—「藺草編織班」，不僅參與靜態作品展示，學員們更首度以走秀方式呈現親手編織的作品。學員們身著以藺草創作的飾品與配件，自信登台，將傳統工藝與創意設計完美融合，成為全場矚目的焦點，充分展現長者學習的活力與藝術風采。

此外，活動中亦安排「腳底按摩班」學員現場實作，邀請嘉賓親身體驗，讓人深刻感受到課程的實用性與學習的樂趣，廣受好評。

同時，典禮中也頒發「班長服務獎」及「特殊成績優良獎」，以肯定班長一整年的用心付出，以及學員們積極參與展演的成果，以鼓勵更多長者走出家門、投入學習，豐富生活內涵，拓展人際交流，實踐銀髮學習的精神。

區長許宏綺表示，大安區公所持續推動銀髮族終身學習，鼓勵長者在學習中培養自信、收穫快樂，展現「活到老、學到老」的精神。未來，區公所將持續打造更友善的學習環境，推動「在地老化、就近學習」的理念，讓銀髮族能在熟悉的社區中安心學習、自在成長。期望透過長青學苑的多元課程，讓其成為社區長者交流、學習與實踐幸福生活的溫暖基地。



