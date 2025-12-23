銀髮E路通1／2上線 便利長照接送

長照人口比例逐年增加，長照交通車需求殷切，卻屢遭民眾詬病「叫不到車」，台南市政府衛生局明年預計增加25輛長照交通車外，另建置「銀髮E路通」預約平台，將在明年1月2日上線，透過平台即時調度車輛，提供更為機動的長照接送服務。

根據統計，民國113年，台南有9家業者99輛長照交通車，使用人數3582人，反映預約不到趟次達6180次，今年截至目前已增加到128輛車，其中115輛專車、13輛為特約服務車輛，使用人數4423人，預約不到趟次已下降至1393次。

衛生局長李翠鳳說，以前仰賴人工電話預約，電話量很大又耗費不少人力，「銀髮E路通」提供民眾直接線上預約，若預約不到車也能連結、搭乘預約小黃公車，盤點台南的公共運輸資源於同一個平台，提供市民更快媒合、輕鬆叫車的長照接送服務。

長照科表示，「難叫車」主要是落在到醫院看門診、洗腎、復健的高峰時段，大家在同一時段爭相預約，導致出現搶車，今年已透過增加車輛服務更多民眾，除了電話預約，未來透過平台提供多元預約方式可強化派車、調度、車輛管理。

長照科長謝雅雯提到，現也鼓勵民眾共乘，第2個人可享66折優惠，但共乘風氣仍不盛，後續會加強宣導。她說，「銀髮E路通」除提供網頁與LINE預約，平台也可掌握車輛軌跡、是否滿載，若未滿載就能機動調度，而且也能排除收費爭議，路線調出來就一目了然，減少不必要紛爭。她也強調，該平台上線後，考量長者不擅長使用，人工叫車仍會維持並行。