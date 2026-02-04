銀魂迷暴動！新劇場版《吉原大炎上》原創「神威vs桂」夢幻對決公開

由日本漫畫家空知英秋創作的高人氣作品《銀魂》經典篇章改編，《新劇場版 銀魂－吉原大炎上－》，即將在 2026 年 2 月 13 日於日本上映。而近日官方釋出的最新宣傳影片中，公開了其中一幕讓無數粉絲期待的原創內容「神威 vs 桂」。

桂會說出那句話嗎？（圖源：アニメ銀魂 官方劇照）

隨著上映日接近，官方陸續釋出戰鬥宣傳影片。而最新影片重點聚焦於神樂的哥哥「神威」所展現出的壓倒性實力，除了收錄神威初次登場於神樂面前的緊張時刻外，他與「夜王」鳳仙之間拳拳到肉的對決更是本次宣傳的亮點。

但更讓人興奮的是，影片快結束時，更驚喜曝光了原作中沒有描繪的原創橋段—神威與「狂亂貴公子」桂小太郎（假髮）的交鋒。這段新加入的「神威 vs 桂」戰鬥情節很快引起社群討論，究竟這場夢幻對決會如何發展，已經成為粉絲關注的焦點。很多人也好奇，桂會不會說出「你也要不要成為攘夷志士？」這是聲優梗，因為桂的聲優石田彰，也是負責過《鬼滅之刃》猗窩座的配音。