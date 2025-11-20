銀齡樂唱 唱出活力！竹郵關懷樂齡身障，強化金融安全觀念

《圖說》為鼓勵銀髮族豐富退休生活，新竹郵局20日上午舉辦「銀齡樂唱 唱出活力」活動。（圖／新竹郵局提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】為鼓勵銀髮族豐富退休生活並培養正向興趣，同時協助高齡及身心障礙族群提升金融知識、安心運用郵政數位服務，新竹郵局於今（20）日上午9時在郵務大樓舉辦「銀齡樂唱 唱出活力」活動。郵政壽險高齡保戶及多位身心障礙朋友熱情參與，現場氣氛溫暖熱鬧。

新竹郵局局長吳進益表示，長者與身心障礙者是郵局重要的服務夥伴。郵政不僅在郵務與金融服務上持續精進，也非常重視社會關懷與樂齡照護。今天活動正是希望藉由音樂與歌唱，讓大家在旋律中舒展身心、交流情誼，唱出健康、唱出幸福，每一首歌，都是一段人生回憶；每一段旋律，都是幸福的延續。吳進益強調，郵局致力打造友善、無障礙的服務環境，使每位民眾都能安心使用郵政服務。

中華郵政工會新竹分會理事長徐長德今天也親自到場支持，他說，郵局與工會將持續攜手推動高齡及身障友善服務，透過多元活動協助民眾在愉快互動中提升金融知能，增進自我保護能力。

今天活動結合歌唱展演、趣味互動與防詐宣導，參與者皆表示既有趣又實用，不僅唱出活力，也強化日常金融安全觀念。新竹郵局表示，未來將持續辦理多元化的樂齡與身障關懷活動，深化金融知識推廣，打造更友善、安心的服務環境。

《圖說》竹郵「銀齡樂唱 唱出活力」活動結合歌唱展演、趣味互動與防詐宣導，不僅唱出活力，也強化日常金融安全觀念。（圖／新竹郵局提供）