一銀「天羅」防詐模型升級 「地網」分析高風險ATM熱點
第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型全面升級，再啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」專案，打造「天羅地網」雙機制，全面監控帳戶金流與 ATM 提領，強化跨行ATM風險控管，攔阻詐騙資金流，守護客戶資產安全。
「天羅」模型是透過分析帳戶金流，建立異常交易偵測並進行控管，但是詐騙集團也常利用ATM作為資金提領通路，藉此製造金流斷點。
為了全面性防詐，一銀強調，「FCB GEO NETWORK 地網防詐」導入ATM地理資訊技術，交叉比對時間與空間軌跡，辨識異常交易並鎖定潛在詐騙集團活動路徑，形成更縝密的防詐網絡，強化對可疑行為的偵測與防堵，在農曆年關資金流動高峰期來臨前，提前因應，有效降低損失風險。
透過地理資訊分析，一銀已掌握多處高風險ATM熱點，並依風險等級部署防護措施；例如，結合AI臉部辨識技術，協助識別可疑提領行為與異常操作，實施後攔阻件數與金額均較去年同期提升近60％，顯示第一銀行打擊詐騙的成效與堅定決心。
為全面提升防詐效果，一銀整合內部業務數據、跨單位共享資訊及外部主管機關資料，建立可動態更新的高風險行為輪廓，縮短識別時間並提升偵測精準度，導入AI模型監控系統，持續追蹤異常行為、即時預警並動態調整風險策略，確保控管更精準、更即時，不僅提升防詐效率，更藉由AI模型監控，強化全行風險管理的敏捷度。
一銀表示，透過多元策略與定期會議，不斷優化防詐機制，未來將持續堅守金融安全防線，為客戶打造更安全、安心的金融環境。
其他人也在看
群創狂飆被列處置股能繼續漲？ 李永年曝1條件...
群創從13元漲到最高23元，讓許多投資人對於面板股重拾信心，交易量暴增，甚至有分析師直指群創有望成為今年最大黑馬飆股，連日驚驚漲讓它被列為處置股，資深分析師李永年表示，群創有機會但不至於像記憶體這麼瘋...華視 ・ 12 小時前 ・ 4
首檔「8字頭」千金股來了！信驊飆至8,165元 寫台股新紀錄
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）今（12）日在買盤湧入推升下，盤中一舉飛越8,000元整數關卡，最高來到8,165元，勁揚500元、漲幅6.5%，續寫台股新高紀錄。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 4
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 15
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 38
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 1
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發表留言
記憶體狂漲不止！「企業級SSD」報價飆100% 龍頭大廠上衝12.8％刷新高
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導美國股市周五（9日）標普500指數收盤再創歷史新高，四大指數全面收紅。科技媒體《Tom'sHardware》引述野村證券報告指出，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
台新新光金樂翻！投信本周最大金主砸9億力挺 「這檔記憶體」營收創3年新高獲敲入3.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本周共賣超215.65億元。觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
17檔三多護體 法人愛
台股9日走勢上沖下洗，指數震盪壓力大。投資專家認為，短線拉回時可關注新的投資機會，留意2025年12月營收繳出雙增佳績，且三大法人今年以來積極買超，KD指標並未過熱的「三多護體股」，包括華新、國巨*等17檔個股，後市表現機會大。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史
[NOWnews今日新聞]記憶體熱潮令華邦電年底業績衝出新高，2025年12月合併營收97.7億元，月增13.2%、年增53.3%，改寫1995年上市30年以來單月歷史紀錄；帶動第4季營收266.25...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
需求只會更多！「記憶體廠」11月EPS爆漲628% 惟連5漲28%被注意一度跌停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著記憶體供需缺口持續擴大，相關族群營運大幅成長，股價也因而水漲船高，如創見（2451）昨（9）日就公布去年11月EPS年增6...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
13檔ETF發股利 台股添活水
1月台股ETF股利發放本周進入高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，共有301.5萬位受益人領息入帳，預期也將為台股帶來短線資金活水。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 1
黃仁勳回台吃尾牙 科技廠驚喜
科技大廠1月起陸續籌辦盛大尾牙犒賞員工。15日廣達打頭陣，華碩、英業達、和碩、金寶、仁寶、鴻海、緯創等接力。AI仍是2026年主軸，各大企業展望備受關注，加上輝達執行長黃仁勳預告返台，屆時各董事長、總經理除現身同樂，最新業績看法也將推升熱度，歡樂氣氛將串聯至農曆春節。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 2
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 30 分鐘前 ・ 發表留言
記憶體漲太猛！助攻「這檔」12月營收暴增2.4倍創新高 卻遭列注意股一度跌停
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體類股近期走勢強勁，股價波動同步加劇，也帶動模組廠陸續公告財務資訊。創見資訊（2451）因股價於集中交易市場達公布...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言