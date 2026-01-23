一銀「馬上加薪」祭百萬好禮 薪轉戶抽現金15萬、沖繩機加酒！

第一銀行「薪轉戶專區」瀏覽人次正式突破千萬，寫下重要里程碑，適逢金馬年到來，特別舉辦「馬上加薪」活動，鎖定全臺薪轉戶推出總價值上看百萬元的抽獎好禮，為上班族送上開春祝福。

即日起至3月31日，一銀薪轉戶登入薪轉戶專區並完成指定任務，即可獲得抽獎機會，指定任務包括線上申辦iLEO數位帳戶、房屋貸款撥貸、信用貸款撥貸、黃金存摺申購、信用卡新戶核卡後刷卡達指定門檻、線上換匯、線上投保，以及開立第一金證券帳戶並完成電子交易等，完成任務愈多，抽獎次數愈多。

獎項總價值上看百萬元，包括現金大獎15萬元、5萬元與2萬元等，並加碼提供超過2000份百元紅包，另有價值1.9萬元的沖繩機加酒旅遊券，把開春好運一併帶回家。

除抽獎，完成任務還可獲得多重回饋，包含300元商品禮券與800元台股手續費抵用金等實用好禮，完整覆蓋不同客群的生活場景與投資需求，讓客戶在累積抽獎資格的同時，也能立即享受實質回饋。

