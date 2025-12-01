銅價創新高！概念股全點火 第一銅、亞電多檔強漲 法人喊2030前都看漲
財經中心／綜合報導
倫敦金屬交易所（LME）銅價再度強攻、改寫歷史新高，再加上比特幣急跌意外助攻金價，原物料行情全面點火，台股「銅概念股」今（1）日成為盤面亮點，強勢突圍。
第一銅早盤爆出逾1.5萬張大量，股價猛攻漲停43.65元，雖然午盤震盪至43.10元，但仍強力站上五日、季線、月線，至下午1點成交量已狂飆突破2.4萬張，買氣沸騰。收盤價為42.9元，上漲3.2元。
族群同步起飛，亞電直攻漲停鎖在35.3元，刷新歷史新高；南亞大漲超過3%、成交爆出21萬張以上大量；華榮勁揚逾2%，大亞也小漲0.65%，資金全面湧入銅題材。
國際銅價持續狂飆。LME 11月28日盤中，三個月期銅一度衝上每公噸11210.5美元，再破紀錄，雖然尾盤小幅收斂至11188.5美元，但本週仍大漲3.8%，11月整月上漲2.8%。市場普遍認為銅價強勢主因包括：上海CESCO會議釋出正面需求展望、美國精煉銅需求強勁擠壓全球供應，以及金屬整體需求預期轉好。
產業機構更直接喊多。智利國家銅業委員會（Cochilco）最新預估，2025、2026年銅價平均預估價大幅調升至每磅4.45與4.55美元，雙雙刷新歷史紀錄，並直言銅價至少在2030年前都將維持上升趨勢，因供應增速遠遠落後需求。
國際研究機構也一致看旺。Discovery Alert報告指出，2026～2027年銅市供需缺口將持續擴大，多家投行估銅價合理區間落在每噸11000至13500美元，是供應吃緊下的合理反應而非炒作。從歷史價差來看，銅相對黃金依舊偏低估，後市仍具支撐力。
