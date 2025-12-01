銅價創高！第一銅早盤漲停 亞電等多檔強漲

▲第一銅今（1）日早盤爆出逾1.5萬張大量、一度攻上漲停43.65元，亞電截至午盤也攻上漲停板。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 倫敦金屬交易所（LME）銅價強勢改寫歷史新高，加上比特幣急跌助漲金價，推升原物料行情，激勵台股銅概念族群上攻，強勢突圍。第一銅今（1）日早盤爆出逾1.5萬張大量、一度攻上漲停43.65元，亞電截至午盤也攻上漲停板，大亞、華榮、南亞同步走高。

第一銅今日早盤飆漲停，午盤來到43.10元，仍突破五日線、季線、月線，截至下午1時左右成交量已破24000張，爆出大量。

其他個股也同步走高，亞電攻上漲停鎖在35.3元，寫下歷史新高；南亞大漲逾3%，成交爆出逾21萬張大量；華榮大漲逾2%、大亞小漲0.65%。

LME 11月28日盤中，銅三個月期貨價勁揚至每公噸11210.5美元，再度突破先前高點，收盤雖略為收斂至11188.5美元，但週漲幅達3.8%，11月整月仍上漲2.8%。市場普遍認為，銅價強勢源自多重利多匯聚，包括上海CESCO會議釋出正面展望；美國精煉銅需求增加，擠壓全球供應；宏觀經濟對金屬需求預期轉佳。

智利國家銅業委員會（Cochilco）最新預測顯示，2025年與2026年銅的平均價格分別上調至每磅4.45與4.55美元，雙雙刷新歷史高點。委員會指出，銅價至少在2030年前仍將維持上行趨勢，因供應增速遠落後需求。

市場研究也普遍看多。Discovery Alert報告預估，2026至2027年銅市供需缺口將更為嚴峻，許多投資銀行推估銅價將落在每噸11000至13500美元區間，屬供應短缺下的合理估值，並非投機推升。歷史價比分析亦顯示，銅相對黃金仍偏低估。

