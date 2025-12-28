銅價居高不下！ 懶人賺錢術曝

財經中心／廖珪如報導

Al伺服器本身與資料中心用電等，都對精煉銅有大量需求，且未來十年需求量只會愈來愈大。（圖／翻攝永豐期貨）

倫敦銅價連三天創新高，首度突破每公噸1.2萬美元，倫敦銅價大漲聚焦在兩大事件，其一：全球大型銅礦場因故停產，包括全球第二大銅礦印尼Grasberg、剛果Kamoa-Kakul、智利Codelco等、導致銅供給更形緊、缺口日益擴大。

另一方面，在AI科技大力發展下，包括Al伺服器本身與資料中心用電等，都對精煉銅有大量需求，且未來十年需求量只會愈來愈大。除了線纜售價將隨著銅價向上外，最關鍵在於國際精煉銅附加費Premium從去年的每公噸不到90美元，如今漲至350美元，等於一年內漲了近三倍。在Al基礎建設如火如荼發展下，銅價前景欲小不易。

