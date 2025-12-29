銅價暴衝近7%創歷史新高！資金瘋搶＋美元走弱 今年漲幅逼近40%

記者許雅惠／台北報導

12／29國際銅價走勢，截至11:00截稿時銅價已來到每公噸12934.80美元（圖／翻攝自國際銅價官網）

倫敦金屬交易所結束為期兩天的休市後於29日重新開市，銅價隨即火力全開，盤中暴漲近7%，一舉改寫歷史新高紀錄。

倫敦銅期貨開盤後一路走高，盤中最高上漲6.6%，每噸衝上12,960美元，延續上海與紐約市場的強勁漲勢。新加坡時間上午10點，銅期貨仍維持高檔，報每噸12,805.50美元。

市場指出，12月以來投資人大舉布局銅市，加上大量銅料流向美國，市場預期將推升明年全球供給吃緊的風險。另一方面，美元走弱也成為助攻因素，推動銅價今年以來累計漲幅逼近40%，有望創下2009年以來最大年度漲幅。

不只銅價亮眼，倫敦交易所其他基本金屬同步走揚，鋁價上漲0.6%，鋅價上漲0.9%，金屬市場整體氣氛明顯轉熱。

