銅價比金堅？ 選佈局一次看

財經中心／廖珪如報導

銅成為AI關鍵素材身價水漲船高，相關期貨投資也受矚目。（圖／翻攝永豐期貨）

今年以來銅價大幅飆升，多次改寫歷史新高，永豐期貨報告指出，在礦山供應受擾及市場憂心美國未來可能對精煉銅課徵關稅的背景下，需求明顯升溫。花旗預測，銅價有望在2026年初升至每噸1.3萬美元，並在明年第二季進一步挑戰1.5萬美元。



同樣看多後市，還有Avatar Commodities 執行長 Andrew Glass。他直言，隨著美國實體囤銅行為持續削弱國際市場供應，銅價可能出現「直衝平流層的新高」。最新數據顯示，LME 銅庫存僅約16.5萬噸，其中約40% 已被標記為取消倉單，代表已預訂實體交割、實際上不再流通，使供應吃緊疑慮進一步升溫。整體庫存水準較年初已大減近40%。

