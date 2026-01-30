銅價突然飛天暴漲 外資示警反遭酸：想吃貨？





近日銅價大漲7%創下歷史新高，引發眾人關注。有網友以「銅價突然飛天」來形容，並推測此波漲幅恐怕也與黃金、白銀之前大漲有關，認為美元走弱刺激原物料上漲，引發熱議。

近日，有網友在論壇PTT針對銅價近期快速飆漲的情況發起討論，並先以「銅價突然飛天」來形容，也指出在黃金、白銀飆漲一波後，資金可能轉為炒作銅價。同時還觀察到街口銅成交放大、疑似是有人提前卡位，到底是炒作還是真的需求太強？質疑是否是因「AI題材類股炒完，開始看原物料題材？」

▼原PO認為近期股價大幅上漲的趨勢並不尋常，懷疑是否是因有人提前卡位炒作。（示意圖／取自Pexels）

此話題吸引許多網友討論，眾人也都觀察到銅價近日上漲快速的趨勢，紛紛留言：

對銅價噴出表現興奮，留言「銅也好噴」、「金、銀、銅漲完，再來換鐵礦漲了嗎？」、「元素週期表開始輪動了嗎」，隨即也有人提到第一銅、1605等概念股，預測近期很可能也有機會上揚。對於金屬紛紛上漲的現象，不少人分析這和美元走弱有關，認為「亂世之中實物為王」：「美金走弱，漲更兇，通膨再起」，還有人延伸到鋁、鐵礦、鎳等：「下一個是鋁」、「金銀銅之後非常看好鋁」、「合金看鎳鈷」、「中鋼先買起來，去看元素表找找還有什麼」。

全球最大的投資機構高盛曾對此提出，但不少網友並不買單，並拿其過往看法當反例，強調機構說法常得「反著聽」，也有人質疑其示警的目地是否想藉此吃貨：「還沒買夠想壓低吃貨」。

不過，也有人網友認為對於金屬是否會續漲看法較保留，認為這波漲幅是因為「美元變弱」，並非真的市場需求。還有人提出，中國精銅庫存可能增加、年初需求不如預期，因此銅價短期內的漲幅不一定會快速飆升，但若以長期來看，則可能受能源轉型、AI基礎建設與電網投資支撐，銅價依然看漲。

（封面示意圖／取自Pexels）

