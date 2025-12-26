銅價飆升 銅箔基板的他觸及漲停！

財經中心／廖珪如報導

銅價創下歷史天價，作為傳輸重要原物料，相關銅箔基板、線纜大廠等股價也跟著躍升。（示意圖／PIXABAY）

全球銅礦供給結構性短缺疊加AI高耗能需求噴發，帶動倫敦銅期貨衝破每公噸1.2萬美元歷史天價。由於印尼、剛果與智利等全球指標礦場接連因政策或營運問題降載，供給缺口持續擴大，外資預期2025至2026年產出將持續縮減；需求端則受惠於AI基礎建設、電力網升級以及市場對「川普2.0」關稅效應的預期心理，驅動銅價強勢噴出。此波原料漲勢同步誘發國內線纜廠擬調漲產品售價約一成，進一步點燃電線電纜與銅材加工族群的漲價補庫存行情。

盤面資金迅速卡位相關個股，包括第一銅（2009）、華新（1605）、華榮（1608）、金居（8358）全面上揚、凱崴（5498）更一度觸及漲停、榮科（4989）股價表現也不俗。

業界分析隨著全球電力電纜需求因能源轉型而激增，電線電纜廠具備較強的議價轉嫁能力，預計第四季至明年第一季毛利率將隨產品報價調升而擴張。針對銅箔基板相關材料商如金居（8358）與榮科（4989），法人則觀察到AI伺服器高規需求對銅材質量要求提升，在銅價高檔震盪時期，具備高階製程能力的領導廠將更具市場競爭力與獲利彈性。

