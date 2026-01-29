銅價首飆1.4萬鎂 LME創新高！高盛卻示警：恐與實體需求脫鉤

銅價也創新高。示意圖。取自Pixabay



國際金價、銀價接連飆漲，投資資金持續湧入金屬市場，銅價也來到歷史新高。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅期貨價格，29日盤中首度突破每公噸1.4萬美元大關，年初以來累計漲幅約12%，成為今年大宗商品市場最受矚目的焦點之一。

綜合外電報導，近期大宗商品價格全面走揚，主要受美元貶值、對實體資產需求升溫，以及川普政府採取更強硬外交政策、導致地緣政治緊張升高等因素影響。在這樣的背景之下，銅價28日盤中大漲約7%，三個月期銅期貨一度飆升6.7%、每噸13965美元，今年以來累計漲幅約12%；鋁價同樣強勢，創下三年新高。

除了銅與鋁，現貨金價勁揚超過2%，突破每英兩5500美元；原油市場也在近幾週擺脫去年供應過剩的陰霾，價格逐步回升。LME六大金屬的LMEX金屬指數，今年以來已上漲約7%，距離2022年創下的歷史高點僅一步之遙。

分析指出，銅價強漲的關鍵因素之一，在於實體市場需求增加，買家自倉庫大量提貨，加上市場普遍看好人工智慧相關需求持續成長。由於資料中心在冷卻系統與電力分配方面需大量使用銅材，進一步推升市場對銅的中長期需求預期。

不過，對於後市走勢，市場看法不一。高盛集團近期報告指出，市場普遍預期銅價今年目標區間落在每公噸1萬至1.25萬美元之間，高盛則預估，銅價第一季可能約在每噸1.3萬美元水準，但年底恐回落至1.1萬美元。

高盛股票研究共同主管Trina Chen在接受彭博電訪表示，雖然市場情緒看漲，但製造業需求卻顯示疲軟跡象，尤其在中國，電網及金屬加工企業的訂單量已下降10%至30%。。

Trina Chen表示，根據高盛針對銅市場的調查，從消費電子到五金等產業，用戶減少採購，金屬加工企業訂單量已下滑約10%至30%，就連電網相關訂單也有放緩跡象，而中國市場的電網需求向來是銅消費的重要支撐。

分析人士則認為，銅價走揚除了反映倉庫提貨需求增加，也與人工智慧（AI）相關產業的強勁需求有關。數據中心在冷卻與電力分配方面需要大量銅材，推升市場看好。然而，投資人仍需留意關稅政策與供需變化可能帶來的風險。

