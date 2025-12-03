銅板價吃超飽～台中超佛心甜品，豆花+仙草+配料自己裝，滿滿一大碗只要50元

台中有很多在地美食小吃，雖然這幾年物價上漲。它們還是秉持著佛心提供超高CP值的小吃，連CP值也只能對它五體投地。民生路無名豆花 手工豆花滑嫩的口感，搭上Ｑ彈的黑色仙草，加上料加到碗都快滿出來，難怪每天都是大排長龍！

台中｜民生路無名豆花

民生路無名豆花 其實沒有啥明顯的招牌，招牌上也只有寫著豆花、嫩仙草，原本只是個小攤位，如果沒有那長長的排隊人潮當招牌，還真的不好找，現在已經搬到隔壁有自己的店面了

新店面在舊址隔壁，新知舊雨不用擔心找不到地方。

一開始吃的時候約莫7年前，原味豆花.嫩仙草只賣25元，自己加滿30元，今年2025.08終於調漲到加滿50元，這價格還是很親民啊!

(下兩張圖片是之前攤車照)

老店搬家後也有新的排隊方式，多了號碼機，抽號碼牌後等待叫號點餐即可，方便許多。

2025價目表/菜單

其實自己DIY最後也變成了綜合豆花，如果不想排隊的話，一旁有快速通關窗台喔!

有了自己的店面後，讓人感覺更乾淨衛生。

當初自己加料是隱藏版點法，現在幾乎大家都是自己加料居多，想吃甚麼配料，任君挑選，喜歡吃啥就裝啥

老闆娘豆花約裝1/3分滿，接著給客人自己加料，建議裝到9分滿再停手 ，留點空間加入糖水和剉冰。買很多份的人，老闆娘會另外裝一包脆冰給客人外帶

公司行號一次買太多杯的話，建議給直接點綜合豆花，每一碗保證也都是滿滿的配料(冰會另外包裝)

依blue的經驗，大約每種餡料”滿滿”的一湯匙，約莫7~8種料加完就剛剛好剩下一些空間

第一次來買，還因為不好意思，只裝了八分滿，竟然被老闆娘”退貨”，並豪邁的講”裝滿一點”，之後來買就沒再客氣了，認真裝就對了!

先吃約莫1/3碗之後，再加碎冰，馬上又恢復成一碗滿滿配料的豆花，有點吃不完的感覺啊!

餡料真的太多了，一開始幾乎都是在吃餡料。啥都亂加一通的blue，直說每口都有驚喜，入口啥餡料都有!!!好吃~~

民生路這間無名豆花攤還有另外一個秘密武器，他選用的是”ㄘㄨㄚˋ”冰是鑽石冰，訪間已經比較少人選用的古早味，這種冰的硬度很高，入口後在嘴巴中咬起來有”喀滋喀滋”的快感。鑽石冰融化速度也比較慢，含個幾顆冰塊在嘴巴中，保證~透心涼

紅豆.綠豆.大豆粒粒分明，入口確保有綿密感，手工豆花，滑嫩鮮甜的口感，仙草黑的透亮超Q彈。老闆娘也不藏私說好吃的秘訣就是真材實料，豆花.嫩仙草當天現做，絕不賣隔夜貨

以下是2025年回訪心得

外帶兩盒一一樣會另外附贈一包碎冰，原本打算點個3~4樣配料就好，不小心就變成綜合口味了!啥口味都吃的到。

建議要帶個保冰袋才能回家用大碗將豆花和碎冰結合，吃起來更有滿足感。

民生路無名豆花生意真的很好，畢竟這價格真的很佛心，下午點心吃完一完，整個飽到晚上，現場等待時間大約15~20分鐘，建議要來兩點前購買，人潮會少一點。

民生路無名豆花

地址:台中市西區五權路29-1號

電話：0922 909 882

營業時間:13:30~18:00.周日公休

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記