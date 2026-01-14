銅板價米其林！Q彈麻糬配上爆香花生粉，夜市排隊也甘願的古早味甜點

新北永和｜麻糬寶寶

說到台北夜市，樂華夜市短短一條街，卻同時聚集了在地老饕、觀光客、米其林指南推薦小吃，每到傍晚人潮就開始湧現，香氣與吆喝聲此起彼落，在這樣競爭激烈的夜市裡，有一攤外觀看似低調、卻年年被寫進米其林指南的甜點攤位「麻糬寶寶」，從 2018 年起，連續 8年入選米其林餐盤美食，麻糬寶寶不是靠浮誇包裝，而是靠一顆顆現做、外皮 Q 彈、內餡飽滿的傳統麻糬，很多人第一次吃，是被「米其林推薦」吸引；但真正讓人回訪的，是那一口咬下去時，熟悉卻又精緻的古早味。

廣告 廣告

新北永和｜麻糬寶寶

連續獲獎米其林餐盤

新北永和｜麻糬寶寶

交通資訊

捷運：搭乘捷運中和線(橘線)至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可到抵達，步行時間約10分鐘。

公車：

(1)搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可到抵達。

(2)搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行至永平路即可到抵達。(下車後步行時間約10分鐘)

自行開車與停車資訊：

仁愛公園地下停車場：距離夜市步行約 10 分鐘，車位較多。

永和國小地下停車場：距離夜市步行約 15 分鐘。

由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。

新北永和｜麻糬寶寶

麻糬寶寶的品項其實很單純，主打的就是傳統麻糬和菜燕，沒有過度變化的花樣，也沒有奇怪的新口味堆疊。

每一顆都是現做現包，拿到手時是那種「一看就知道不是放很久」的狀態，如果要晚點吃也可以請店家先不要包粉。

麻糬寶寶屬於街邊攤位形式，空間不大，卻非常乾淨整齊，攤位前方清楚展示著歷年來的 米其林餐盤推薦標章，從 2018 一路排列到近期，對第一次來的客人來說，是一種無聲卻有力的背書。

新北永和｜麻糬寶寶

站在攤前，可以清楚看到製作過程，

包餡、塑形、裹粉，每個動作都俐落但不草率，動作很快，即使尖峰時段排隊人多，也不會因為趕時間而隨便應付。

新北永和｜麻糬寶寶

菜燕30元

我家小孩很愛吃菜燕，在各個夜市只要看到就會買來吃，微微的糖香就像是在吃果凍般的口感，冰冰涼涼的吃很對味。

新北永和｜麻糬寶寶

麻糬50元

花生粉香氣濃郁，是那種帶著焙炒香氣的老派花生味，外層花生粉裹得厚實卻不嗆，搭配Q彈麻糬皮，整體口感非常平衡，入口先是花生的鹹香，接著是糖粉微微融化帶來的甜，鹹甜交織，完全不會死甜膩口。

新北永和｜麻糬寶寶

麻糬寶寶不是那種第一口就讓你拍桌驚呼的甜點，而是吃完會默默點頭、下次經過還會再買的那種存在，

第一口，是外層花生或芝麻粉的香氣

第二口，是麻糬皮帶來的彈性與嚼感

第三口，內餡才慢慢釋放出濃郁滋味

這種一層一層展開口感，讓麻糬不只是單純的甜，而是有前後層次的點心，下回經過時不妨可以試試。

麻糬寶寶

所在地址：234臺灣新北市永和區永平路79號

營業時間：日 二 三 四 五 六 17:00-23:00

店家電話：0975 716 976

文章來源：VIVIYU小世界