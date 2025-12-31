銅板價美食、暖冬氣候！台灣躍居日本人海外旅遊榜首

在物價飛漲的時代，台灣憑藉舒適宜人的冬季氣候與高性價比的消費水準，成功吸引大批日本遊客跨海造訪。富士新聞網（FNN）以長達20多分鐘的專題報導分析，台灣在12月已躍居日本人海外旅遊的首選目的地，成功建立起「近、便宜、高品質」的旅遊形象。

九份。（示意圖／取自pexels）

根據富士新聞網（FNN）報導，受訪的日本旅客普遍認為，台灣住宿環境乾淨、治安良好、當地人友善，加上物價便宜的優勢，讓遊客能以有限預算享受高品質假期。相較於許多台灣人喜歡趁著冬季到日本滑雪，日本遊客則選擇來台灣享受暖冬陽光，形成有趣的對比現象。

廣告 廣告

台灣的飲食文化成為吸引日客的重要關鍵。經典的「阜杭豆漿」早餐，豆漿搭配油條僅需230日圓（約新台幣45元），已成為日本遊客必訪的美食清單。滷肉飯、珍珠奶茶、鹹酥雞等知名小吃，都是銅板價就能買到的美味，深夜排隊的米粉湯更展現台灣熱鬧的宵夜文化。

甜點店同樣吸引大批日本遊客朝聖。台中「宮原眼科」以華麗復古的裝潢與創意點心成為「網美聖地」，台北的生甜甜圈店更是人潮爆滿。由日籍職人經營並獲米其林推薦的牛肉麵店，象徵台日美食文化的深度交流，也成為日本遊客指名必訪的「星級打卡點」。

景點方面，九份老街因神似動畫《神隱少女》場景而深受日本人喜愛，濃厚的懷舊氛圍讓遊客宛如走進電影世界。新北「耶誕城」則以壯觀的燈飾與光雕秀，營造出夢幻節慶氛圍，成為冬季旅遊的重頭戲。另外，日月潭的湖光山色、迪化街的旗袍租借體驗，以及新北市政府觀景台的免費夜景，都是日本遊客熱愛的景點選擇。對於日本遊客而言，台灣不僅飛行距離近、交通便利，還能以低廉的消費享受優質的旅遊體驗，可說是「高回報、低負擔」。

延伸閱讀

全支付擴大應用 明年1/3起可搭北捷、雙北公車

女信徒十年砸百萬點鹿港天后宮「斗首」 楊登嵙揭8種光明燈功用

外送專法恐取消「疊單」 Uber Eats民調近6成顧客減少消費