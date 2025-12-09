南部中心／廖錦雄、莊舒婷 高雄市報導

在高雄有一間早餐店，被民眾稱作月底救星，各種品項都很佛心，其中料多豐富的鍋燒意麵一碗居然只要50元，另外在鳥松區，也有65元的大雞腿便當，同樣也是銅板價就能吃飽。





銅板價! 高雄超佛心"月底救星" 鍋燒意麵一碗50元

價位親民的早餐店各種品項都很便宜，因此即使平常日人潮也非常多。（圖／民視新聞）熱呼呼鍋燒麵端上多，裡面不僅有麵條、肉絲，還有多種火鍋配料，加上一顆雞蛋和青菜，冷冷的天來上一碗實在滿足，但你知道嗎？這鍋燒麵的價格，絕對會讓人嚇一跳，因為滿滿一碗居然只要一個50元的銅板就能吃到。顧客：「不錯啊又便宜，最主要是很便宜，別家都是80塊他只有50塊而已。」顧客：「就50已經找不到了吧，而且真材實料啦，啊好吃啦難得啦。」顧客：「主要是也很好吃，對他不是很隨便50塊，料多又很實惠這樣子。」這間位在高雄三民區，在地經營30年的早餐店，不論平日還是假日，都是人潮滿滿，被稱作月底救星，果然各種品項都很平價，其中鍋燒麵原本還只要40元，是三年前才漲價變成50元。早餐店業者：「我跟我爸爸媽媽在做而已啦，都自己人比較沒有什麼額外支出的費用，所以可以過得去就好了。」

銅板價! 高雄超佛心"月底救星" 鍋燒意麵一碗50元

超大雞腿便當一個只要６５元，讓民眾驚呆直呼店家好佛心。（圖／民視新聞）另外看到鳥松區經營18年的自助餐，高掛在店面的紅布條，寫著大雞腿便當65元，讓民眾直呼65元的便當到底是能有多大？實際來看看，起鍋後的雞腿果然超大一隻，外皮酥酥脆脆，讓人口水直流，顧客選擇喜歡的三格配菜，白飯上再擺這一隻大雞腿，份量十足。自助餐業者vs.記者：「（以前）做50塊做了很多年，然後後來有漲價。」顧客vs.記者：「很好吃啊價格呢，價格很便宜很合理。」不論是50元鍋燒麵，還是65元雞腿便當，都讓人不禁揉揉眼睛，這價格，是不是自己眼花看錯了呢，只能說在什麼都漲的時代，還能有這麼親民的美食，是不少學生和上班族的小確幸。

