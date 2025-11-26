銅板美食！ 特色「蛋餅飯」份量足 爆量豆乳豬便當僅95元

高雄市 / 綜合報導

一張百元鈔就能解決的美食！高雄市有一間具有特色的「蛋餅飯」，苓雅區則有便當店推出全新雞翅便當，一次給滿7隻雞翅，搭配3樣菜只要100元；另外還有主打肉量爆炸的便當，95元就能吃到整盒蓋滿的豆乳豬，外皮金黃酥脆，完全看不到底下三菜一飯，超霸氣份量讓民眾直呼超值。

鐵板上煎著火腿淋上古早味麵糊，配料有玉米再搭配起司，疊加一大杓包飯糰用的飯，翻面煎得金黃，再一層餅皮覆蓋上去，捲起來起鍋分切，這樣一份綜合口味，隱藏版蛋餅飯份量十足，銅板價就能飽餐一頓，民眾說：「還滿有特色的，然後飯，因為蛋餅就是粉漿蛋餅，就還滿吃得飽。」

高雄蛋餅飯業者說：「(附近)有國中的學生，，要讓他們吃得比較飽，就突然間想到，我們剛好有做飯糰，讓它包進去，讓他們吃，結果小孩子就很喜歡吃。」

招牌蛋餅飯位在高雄鳳山區，吃起來有點類似蛋餅包炒飯，口感特別，另外這一間位在苓雅區的便當店推出新菜單，雞翅加入醬油特製調味粉在大鍋快速翻炒，起鍋之後撒上芝麻，香噴噴雞翅一口氣給滿7隻，搭配3樣菜只要100元。

民眾說：「香香的，味道酥酥的，很好吃，看起來就很好吃，因為它的顏色，色澤那些，它份量又多，CP值很高。」再來看到這一個只要95元的爆炸肉量的便當，招牌豆乳豬外皮金黃酥脆，鋪滿一整個飯盒蓋過三樣菜和白飯，肉的份量給的超級霸氣，民眾說：「一個女孩子吃，可能量會比較多，男生的話，應該可以剛剛好。」百元鈔就能解決的平價美食，能吃到滿滿飽足感，也成為不少學生族、上班族的月底荷包救星。

