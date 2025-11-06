銅牆鐵壁只剩4條狗？故宮澄清：有3層防護機制

故宮博物院長蕭宗煌今天受邀立法院教育及文化委員會業務報告，多位立委關切故宮防竊措施及演練情況，蕭宗煌表示，故宮有三層防護機制，包括外圍巡邏有編制警察與保全負責、24小時監控等。（林縉明攝）

羅浮宮竊案引發全球關注，故宮博物院長蕭宗煌今天受邀立法院教育及文化委員會業務報告，多位立委關切故宮防竊措施及演練情況，蕭宗煌表示，故宮列入國土安全一環，依照行政院國土安全辦公室要求進行安全維護，同時採取園區外圍、建築本體與展廳庫房，監控系統24小時運作，11月17日故宮南北院會做防災防竊大型演練，整體防護沒有太大問題。

故宮來台75年零失竊，除因地形屏障外，媒體報導稱故宮靠4隻警犬夜間輪班守護國寶，立委葛如鈞質疑，故宮安全預算超過1億元，卻對外強調靠4隻警犬守護文物，為了加強保護，難道要擴編成40隻？

廣告 廣告

蕭宗煌表示，絕非如此，故宮有三層防護機制，包括外圍巡邏有編制警察與保全負責，館內也設有嚴格的人員管制與無死角的監控系統，警犬僅為強化特定區域的危險物嗅查輔助力量之一。葛如鈞提醒院方，應加強對外說明，避免「銅牆鐵壁只剩四條狗」的錯誤印象流傳，損及故宮專業形象與社會信任。

根據故宮編列，114年度北院與南院合計近億元的安管費用，115年度更突破1億，如此龐大資源究竟落實在哪裡？羅浮宮失竊案後故宮聲稱將進行入侵模擬演練，葛如鈞詢問是否納入軍警協助機制、是否干擾展覽運作、何時啟動並完成安全升級工作，要求故宮提出具體進度與時程表。

蕭宗煌回應，故宮模擬都利用休館或晚間進行，同時跟轄區警方跟憲兵隊有簽署合作備忘錄，若有需求都會參與協防。同時，院方會加強館舍安全漏洞檢視，並於11月17日進行南北院安全維護演練，國土安全署也會監控做到安全防護。

國立故宮博物院在捷克國家博物館推出《故宮文物百選及其故事》特展，日前接獲電子恐嚇郵件，要求撤展，否則可能遭受攻擊。蕭宗煌表示，故宮與捷克方保持密切聯繫，加強安全維護，展期結束後捷克博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）會親自護送文物安全回台。

更多中時新聞網報導

理想混蛋合唱韋禮安變理想鳥蛋

旅展戰鼓響 11銀行祭優惠火拼

NBA盃》東契奇復出摘44分 湖人作客捕熊