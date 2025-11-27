銅箔基板漲價 南亞亮燈領漲台塑四寶

▲台塑日前舉辦集團運動會。（圖／台塑提供）

[NOWnews今日新聞] PCB上游材料傳出漲價訊號，南亞對戶發出漲價通知「2025年11月銅箔基板（CCL）反映成本通知」，20日起，全系列銅箔基板價格調漲8%，PP同步調漲 8%。南亞今（27）日股價盤中亮燈漲停，其餘台塑四寶也強勢上攻，台塑漲近3.54%、台化漲3.32%、台塑化漲2.59%。

根據南亞通知，近期上游關鍵原料，包括國際LME銅價、銅箔加工費與電子級玻纖布等成本全面上揚，加上公司需維持長期穩定供應，因此決定自11月20日交運起全面反映成本並調漲價格。

廣告 廣告

南亞今股價放量上攻，在十點半後攻上漲停價位56.2元；台化漲1.1元、報32.7元；台塑漲1.25元、報40.75元；台塑化漲1.3元、報51.5元。

台塑日前表示，中國石化產能過剩的外溢效應，為全球石化產業及台塑企業帶來了巨大的挑戰，今年市場又遇上美國關稅、中美貿易衝突及台幣升值等不確定因素，使得台塑企業四大公司上半年營運全數虧損。經過拓展差別化產品銷售、成本改善、分散市場及AI 應用熱潮的帶動，南亞、台化以及塑化公司，第三季已轉虧為盈。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

塑化股漲什麼？外資天天買台塑、台化 法人點出這些原因

台塑三寶又賣股 分析師曝下車南亞科合理、記憶體應有懼高症

南亞通知客戶11/20起CCL、PP同步調漲8% 銅價飆、玻纖布成本上揚