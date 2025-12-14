銅鍋沸處，暖意叢生／周俊傑
周俊傑
冬夜的雨絲斜斜織著，將巷口的路燈暈成一團暖黃。推開老城區那家藏在騎樓下的小店時，銅鍋沸騰的咕嘟聲先於熱氣撲面而來，混著沙茶醬的醇厚與白蘿蔔的清甜，瞬間驅散了一身濕冷。店主正用長柄勺攪動鍋底，見我們進來，掀開竹編門簾時笑著招呼：“可算來了，湯底剛熬到火候呢。”
銅鍋是老式的分格款，中間圓格盛著奶白的筒骨湯底，四周方格裏分別臥著沙茶、番茄與清補涼。爐火在灶膛裏跳躍，映得鍋沿泛起溫潤的光，仿佛將整個冬夜的暖意都聚攏在這方寸之間。店主麻利地擺上餐具，竹籃裏碼得整整齊齊的鮮切牛肉還帶著肌理的彈性，薄如蟬翼的魚片在冰盤上泛著瑩潤的光澤，就連尋常的白蘿蔔，也被削成勻稱的滾刀塊，在清水中浸得透亮。
“吃食講究個‘鮮’字，更講究個‘聚’字。”店主往湯底裏丟進幾粒紅棗，蒸汽模糊了眼角的細紋，“早年長輩守這家店時，街坊鄰里總愛湊在一張桌上，一人一格湯底，各自涮著愛吃的菜，卻總不忘給身邊人夾一筷子剛熟的肉。”說著，便夾起一撮牛肉卷放進中間的清湯鍋，筷子輕輕攪動，肉片在沸湯中迅速舒展，染上淡淡的粉色。
窗外的雨勢漸大，店裏的客人漸漸多了起來。鄰桌是一家三口，小男孩踮著腳夠桌上的蝦滑，父親笑著按住他的手：“慢點，等湯底滾透了再涮，鮮味兒才鎖得住。”母親則將涮好的青菜放進孩子碗裏，眉眼間滿是溫柔。另一桌是幾位白髮老者，圍著銅鍋慢悠悠地酌著米酒，話題從當年的糧票聊到如今的智能手機，夾菜的動作卻始終不急不緩，仿佛要將這溫暖的時光細細咀嚼。
我夾起一片毛肚，在滾燙的沙茶湯底中七上八下，褶皺間吸滿了濃郁的湯汁，入口脆嫩彈牙。身旁的同伴將剛涮好的魚片分到我碗裏：“小心燙，這龍利魚沒刺，你多吃點。”熱氣氤氳中，每個人的臉頰都泛著紅，話語在蒸汽中交織，分不清是食物的香氣還是人情的暖意，都讓人心裏暖暖的。想起小時候，每到冬至，外婆總會支起炭火爐，用一口黑陶鍋熬煮骨頭湯，鄰里們聞訊都會端著自家的菜過來分享，有剛挖的冬筍，有曬乾的菌菇，還有孩子們愛吃的丸子，小小的廚房裏擠滿了人，笑聲與咕嘟聲交織在一起，成了童年最溫暖的記憶。
店主端來一盤手工魚丸，一個個圓潤飽滿，在燈光下泛著自然的白色。“這魚丸是今早剛做的，用的是新鮮的草魚肉，沒加過多的調料，吃的就是本味。”笑著說，“過日子就像這鍋湯，食材不用名貴，只要新鮮地道，相處不用刻意，只要真心實意，就能暖到心裏。”確實，桌上的食材不過是尋常的葷素，湯底也沒有複雜的配方，可就是這樣簡單的組合，在爐火的烹煮下，卻綻放出最動人的滋味，正如生活中的人情往來，無需轟轟烈烈，平凡日常中的一句問候、一次分享，便足以慰藉人心。
爐火越燒越旺，銅鍋咕嘟作響，仿佛在訴說著歲月的故事。鄰桌的小男孩吃完最後一顆魚丸，拉著父親的手說：“爸爸，下次我們還來這裏，這裏的湯好暖。”父親笑著點頭：“好，等下雪了，我們帶爺爺奶奶一起來。”窗外的雨不知何時停了，月光透過雲層灑下來，給老街鍍上了一層銀輝。店裏的客人漸漸散去，店主開始收拾碗筷，動作依舊麻利，嘴裏哼著輕快的小調。
我們起身告辭時，店主遞給我們一小罐自製的沙茶醬：“帶回去嘗嘗，下次來提前打電話，給你們留好位置。”握著溫熱的罐子，心裏滿是感動。走在寂靜的老街上，晚風帶著一絲涼意，可胃裏暖暖的，心裏也暖暖的。回頭望去，小店的燈光依舊明亮，像一盞溫暖的燈塔，照亮了冬夜的街巷，也照亮了人心。
其實，爐上煮沸的不僅是食物，更是相聚的喜悅、人情的溫暖。在這個快節奏的時代，人們步履匆匆，常常忽略了身邊的美好。而這樣圍爐而坐的時光，讓我們有機會停下腳步，與親友分享美食，暢談人生，在蒸汽氤氳中感受彼此的溫度。那些平凡的食材，在爐火的烹煮下融為一體，正如我們在生活中相互扶持、彼此溫暖，才能走過人生的風雨。
人生如爐，歲月如湯，人情如料。我們都是鍋中的食材，在時光的爐火中翻滾，經歷風雨，也感受溫暖。而那些出現在生命中的人，就像湯底中的紅棗、薑片、蔥段，看似平凡，卻能為生活增添別樣的滋味。願我們都能珍惜每一次圍爐相聚的時光，在煙火氣中感受人情溫暖，在平凡日常中品味生活的真諦，讓這份溫暖與感動，伴隨我們走過人生的每一個春夏秋冬。
