銅鑼工藝保存者吳宗霖藝師辭世

新北市文化局表示，曾榮獲新北市政府認定傳統工藝「銅鑼工藝」保存者吳宗霖藝師於日前辭世，享壽六十八歲。吳宗霖藝師長年深耕銅鑼製作與調音技術，憑藉細膩音感與紮實手作功夫，打造音色渾厚、共鳴悠遠之銅鑼作品，並致力推動傳統樂器工藝融入當代生活，一生提攜後進、傳承不輟，深獲各界敬重

吳宗霖藝師自幼成長於烏來，對手作與聲響極具敏銳。青年時期因緣際會接觸製鑼工藝，退伍後進入三重大鑼廠學習銅鑼製作，從選材、鍛敲、整形到定音調校，逐步累積完整工序與技法。其後返鄉深耕，持續鑽研銅材特性與聲學表現，打造出全臺唯一具國際標準音的音階鑼「福爾摩沙之音」。藝師兼具傳統鑼器製作與美學設計能力，讓銅鑼在維持傳統精神之餘，亦能展現地方特色與多元應用。

吳宗霖藝師長期投入銅鑼工藝之保存與推廣，亦延伸發展銅雕與工藝創作，結合生活器物與藝術表現，拓展工藝能量。其於烏來設立工作室，持續創作並推動教學與展示，並以師徒傳習方式培育後繼者，為新北市銅鑼工藝留下重要典範。

文化局長張�育表示，優秀藝師凋零，本局深感惋惜。文化局致力文化資產保存及推廣活動，推動傳統工藝融入生活，於一○九年舉辦「好戲開鑼」傳統藝師展演，一一三年完成「新北市傳統藝師群像錄製」，一一四年辦理「鑼聲若響」個展，並於新店十四張歷史建築園區連續二年舉辦「二○二四龍躍文資」及「二○二五文資新生活」傳統工藝特展，邀請吳宗霖藝師擔任開場表演嘉賓並推廣其銅鑼技藝，雖然藝師已辭世，但新北市仍將延續其精神，致力推廣傳統工藝。