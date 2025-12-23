銅鑼朝陽社區活動中心動土

苗栗縣銅鑼鄉朝陽社區活動中心新建工程動土開工預計一一五年九月二十三日完工。（記者江乾松攝）

苗栗縣銅鑼鄉朝陽社區活動中心在民眾引頸期盼下昨（二十三）日辦理動土開工典禮，苗栗縣長鍾東錦為新建工程持鏟動土，焚香祝禱工程順利，預計一一五年九月二十三日完工，期待能成為地方新地標，為鄉親提供一處安全又兼具集會、聯誼、休閒的多功能場所。

銅鑼鄉朝陽社區長期以來缺乏社區活動中心供居民使用，經歷任鄉長努力籌劃及多方爭取及積極努力，選定此址緊鄰縣道苗一二八線旁，新建地上一層建築，鄰近自來水公司管理處與銅鑼市區，交通便捷。

銅鑼鄉公所以總經費二六八○萬元新建朝陽社區活動中心，公所自籌二三八○萬元、苗栗縣政府補助三百萬元，社區活動中心規畫關懷據點、舞台、辦公室、茶水間、廁所等空間，未來將能成為可供關懷據點、里民大會、社團活動研習使用場所。

縣長鍾東錦表示，朝陽活動中心歷經了歷屆鄉長的努力，過去在擔任議長時期也為此案多次奔走，終於動土開工，往年縣府補助活動中心新建經費為二百萬元，今年提高至三百萬元，後續設施設備及週遭環境有需要幫忙的地方縣府全力以赴，同時希望身為客家大鄉鎮的銅鑼鄉能夠延續客家文化，讓孩子有機會學習老祖先智慧。