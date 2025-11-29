銅鑼杭菊生活節 今樟樹村盛大登場

二○二五銅鑼杭菊生活節二十九日盛大登場杭菊盛開美不勝收。（記者江乾松攝）

▲二○二五銅鑼杭菊生活節二十九日盛大登場杭菊盛開美不勝收。（記者江乾松攝）

苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題舉辦的二○二五銅鑼杭菊生活節二十九日起兩天在樟樹村盛大登場，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，苗栗縣政府秘書長陳斌山邀請全國遊客在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力，共賞最美秋日銅鑼風景。

開幕儀式由客委會主任秘書廖育珮與苗栗縣政府秘書長陳斌山、立委沈發惠主任陳詩弦、議員黃芳椿、羅貴星、陳品安、陳春暖、徐筱菁、翁杰、農改場副場長鍾國雄、敏實科技大學校長曾信超、銅鑼鄉公所主秘賴文良及地方代表等一同出席敲響銅鑼。

廣告 廣告

客委會主任秘書廖育珮表示，富農農產運銷合作社用心規畫銅鑼杭菊生活節活動，代表地方產業發展進入新的局面，除了物產本身，亦結了加工、服務，朝向六級化發展，透過小旅行、文創等帶動經濟效益，增進農民收入。

富農農產運銷合作社理事主席陳弘智說明，這項活動首度將「杭菊花田美景」、「客家風土辦桌」、「透明食安教育」結合在同一個活動，不只賞花，而是從產地到餐桌的完整文化旅遊體驗，十一月二十九日、三十日在樟樹村登場，活動地點請搜尋「二○二五銅鑼杭菊生活節主會場」地標。

陳弘智指出，此次邀請敏實科技大學餐飲管理系助理教授李又貞、陳豐志等共同設計菜單，推出客家杭菊宴，包括菊花燉湯、花香甜點、茶飲與創意套餐等，讓旅人不只拍照賞景，更能體驗客家美食，將在粉絲專頁開放預約報名。

苗栗縣政府秘書長陳斌山強調，這次活動有三大亮點，辦理客家杭菊宴，以菊入菜，呈現銅鑼農食的深度魅力；推出「透明食安館」，透過食材品檢展示、產地故事分享與導覽講解，公開從田間到餐桌的每一到環節；推動國際文化交流邀請外籍文化團體參與志工，並以語言互動、杭菊小旅行等形式，讓遊客在花海中感受跨國交流的熱度，展現銅鑼從地方走向世界的文化底蘊。

秘書長陳斌山讚許杭菊生活節結合了產、官、學、研各界資源，更有效率地推廣全台唯一的特色農產杭菊，尤其銅鑼杭菊必須農藥零檢出，經過相當嚴格的品質管制，落實為消費者的食安把關，地方同心協力把這些農特產品行銷到各地，人潮、錢潮自然源源不絕湧入，活絡地方經濟，增加農民與業者收入。