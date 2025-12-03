銅鑼老雞籠20多戶被迫「燭光晚餐」！松鼠誤碰高壓線跳電......GG了

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋西南側老雞隆地區，昨(2)日晚間發生無預警停電半小時情形，約有20多戶家庭吃「燭光晚餐」。銅鑼鄉民代表徐裕逢接獲反映，向台電公司了解，該小區域停電狀況，為一隻調皮松鼠碰觸到高壓電線，造成線路跳脫，然該隻松鼠也付出代價「GG(死亡)了！」

徐裕逢表示，他昨天傍晚5點40分許，接獲住在客屬大橋西南側地區的鄉親告知「晚餐吃到一半，家裡停電了」，他遂向台電公司反映，經台電公司派員巡查，發現是一隻松鼠碰觸到當地一條高壓電線，造成線路跳脫，經台電人員處理，於半個小時後恢復正常供電，約有20多戶家庭短暫受影響。台電公司也將處理情形及造成停電的松鼠屍體照片他回報說明。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

