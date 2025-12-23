銅鑼鄉朝陽社區活動中心動土 打造多功能新地標

▲銅鑼鄉朝陽社區活動中心動土開工典禮。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】銅鑼鄉朝陽社區活動中心在民眾引頸期盼下，12月23日辦理動土開工典禮，苗栗縣長鍾東錦為新建工程持鏟動土，焚香祝禱工程順利，預計115年9月23日完工，期待能成為地方新地標，為鄉親提供一處安全又兼具集會、 聯誼、休閒的多功能場所。

朝陽社區長期以來缺乏社區活動中心供居民使用，經歷任鄉長努力籌劃及多方爭取及積極努力，選定此址緊鄰縣道128線旁，新建地上1層建築，鄰近自來水公司與銅鑼市區，交通便捷。

銅鑼鄉公所以總經費2680萬元新建朝陽社區活動中心，公所自籌2380萬元、苗栗縣政府補助300萬元，社區活動中心規畫關懷據點、舞台、辦公室、茶水間、廁所等空間，未來將能成為可供關懷據點、里民大會、社團活動研習使用場所。

23日苗栗縣長鍾東錦、議員黎尚安、羅貴星、黃芳椿、行政院中部辦公室副執行長李貴富、立委陳超明服務團隊主任張正秋、銅鑼鄉長謝昌年、鄉代會主席林九炲等各級民意代表等人，為銅鑼鄉朝陽社區活動中心動土開工，焚香祝禱工程順利，人車出入平安，工程預計115年9月23日完工。

縣長鍾東錦表示，朝陽活動中心歷經了歷屆鄉長的努力，過去在擔任議長時期也為此案多次奔走，今日終於動土開工，往年縣府補助活動中心新建經費為200萬元，今年提高至300萬元，後續設施設備及週遭環境有需要幫忙的地方縣府全力以赴，同時希望身為客家大鄉鎮的銅鑼鄉能夠延續客家文化，讓孩子有機會學習老祖先智慧。

縣長鍾東錦強調，政治想法要一貫，不能過去一直爭取在改變，但換了位置就不改變，改變只要有進步就是好的，在台灣沒必要那麼仇恨，地方建設也沒必要去分黨派顏色，今日活動中心動土不分顏色黨派大家齊聚一堂為地方建設努力，感謝各級民意代表的支持，若有社區活動中心太老舊或其他需求，可藉下鄉座談時提出，縣府團隊會與鄉親站在同一陣線，營造更美好的生活。