銅鑼雙峰寶塔開幕 舉辦祈福法會

銅鑼鄉雙峰寶塔落成開幕剪綵並舉辦祈福法會推動更完善多元且符合時代需求的殯葬設施與服務。（記者江乾松攝）

▲銅鑼鄉雙峰寶塔落成開幕剪綵並舉辦祈福法會推動更完善多元且符合時代需求的殯葬設施與服務。（記者江乾松攝）

由新滿昌殯葬有限公司主辦的「雙峰寶塔」十七日舉行開幕剪綵以及祈福法會。苗栗縣長鍾東錦參加剪綵並參觀寶塔環境，表示苗栗縣政府非常重視生命事業服務的推展，未來也將持續與地方攜手合作，推動更完善、多元且符合時代需求的殯葬設施與服務。

包括苗栗縣長鍾東錦、縣議員羅貴星、黃芳椿、陳春暖、許櫻萍、苗栗市長余文忠、苗栗縣葬儀商業同業公會理事長葉文琪、銅鑼鄉民代表會主席及多位代表、里長、地方人士出席，參與祈福法會的還有國際嘎檔巴慧吉祥大活佛、中國佛教會副理事長明光大和尚、佛頂山朝聖寺覺德法師等人。

廣告 廣告

縣長鍾東錦表示，每個人都要面對人生的終點，並選擇最終歸宿，雙峰寶塔提供了銅鑼鄉及附近民眾一個新的選擇，將來家人要掃墓祭祖也不用舟車勞頓至很遠的地方。他表示慎終追遠、掃墓祭祖是我國重要傳統習俗，他上任後即責成民政處對於相關殯葬設施的申請優先處理，盡量讓他們能盡快完工啟用，讓鄉親能有更多適當的選擇。

苗栗縣政府民政處指出，雙峰寶塔規劃設置一萬五千零七個骨灰（骸）櫃位，現已啟用一萬四千九百三十五個骨灰（骸）櫃位，此處環境清幽、規劃完善，提供鄉親一處莊嚴、安寧、值得信賴的安息空間，不僅方便銅鑼鄉民安厝先人，連帶鄰近鄉鎮市地區的民眾亦增加一個就近安厝先人骨灰（骸）的新選擇。此外，若加上縣府補助部分經費、預計年初完工的三義殯儀館及正在積極規劃中的卓蘭生命館促參案，將能提供苗南地區更加完善的殯葬服務，平衡苗栗地區的殯葬資源發展。