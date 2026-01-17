銅鑼12吋廠賣出！美光急搶DRAM產能 力積電18億美元現金入袋

力積電成功以18億美元將銅鑼P5廠出售予美光。（本刊資料照）

全球記憶體公司大搶產能，讓力積電位於苗栗銅鑼、空閒的P5廠炙手可熱！經過市場無數次的敲邊鼓與猜測，如今終於拍板定案，確定由美光（Micron）以18億美元現金取得所有權，同時美光也將協助力積電發展利基型DRAM製程，售廠交易預計將於今年第2季完成。

力積電今（17）日宣布與美商美光科技（Micron）簽署合作意向書，將位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠以18億美元現金售予美光。聲明指出，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，包含協助力積電在新竹P3廠精進利基型DRAM製程技術。

根據雙方公告，此收購案包含一座現有12 吋晶圓廠無塵室，面積約為30萬平方英尺。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務體質，力積電還將在通過美光認證後被納入美光DRAM先進封裝供應，同時也將與美光合作在新竹P3廠精進力積電現有的利基型DRAM製程，對力積電優化營運體質助益頗多。

黃崇仁指出，未來力積電將瞄準AI供應鏈，重組原有3座12吋、2座8吋晶圓廠的生產資源，專注於AI應用所需的高附加價值晶圓代工產品，並逐步減少非AI相關的業務，順勢優化力積電的產品組合以提升長期獲利能力。

對於美光而言，銅鑼廠區具備極佳的地理優勢，其鄰近美光於台中后里的既有生產基地，能迅速整合供應鏈物流，也暫時緩解美光在台擴充產能的燃眉之急，美光預期，此收購案將自 2027年下半年起，為其DRAM產能帶來顯著貢獻。

力積電指出，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易預計將於今年第2季完成，屆時美光將取得銅鑼P5廠的所有權，並分階段導入設備。

