銅門「水力發電機組」電纜短路悶燒 撲滅未影響供電

花蓮秀林鄉銅門村的台電水力發電機組管道，2日上午8點多突然竄出大量濃煙。（圖／東森新聞）





花蓮秀林鄉銅門村的台電水力發電機組管道，昨（2）日上午8點多突然竄出大量濃煙。消防單位接獲通報後立即出動前往搶救，所幸火勢在約一小時後獲得控制。台電初步研判，可能因電纜短路引發悶燒。

畫面中可見，機組管道內不斷閃爍並冒出白煙。事發後消防單位派出8輛消防車、11名人員橫越吊橋抵達現場，先以滅火器進行初步撲滅，再確認斷電並在排煙與降溫後，進一步以水源灌救，最終將火勢撲滅。

台電東部發電廠表示，悶燒地點位於約10公尺深的通道內，疑似因控制電纜絕緣不良造成短路才引發白煙。台電指出，本次事故未影響供電系統，也無人員傷亡。確切起火原因仍需由火調人員進一步釐清。

