銓敘部拒還退休金差額慘了！翁曉玲轟不當得利 凍結千萬預算反擊
公教退休金所得替代率修法後，退休公教人員近日陸續收到新版退休金審定函。藍委翁曉玲表示，銓敘部雖在承諾時間內完成核發作業，但卻拒絕退還113年、114年共24個月溢扣的退休金差額，將凍結銓敘部、考試院1500萬元預算。
翁曉玲9日在臉書發文表示，這幾天退休公教朋友們陸陸續續收到銓敘部、教育部及各縣市政府所寄送的「新版退休金審定函」。雖然核發更新版審定函作業時間拖了半年，但銓敘部終究在承諾時間內完成核發作業，安了退休公教人員的心，故對於先前的延宕過失，她就不追究了。
翁曉玲指出，她先前為督促銓敘部與考試院儘速核發新版退休金審定函，提出凍結考試院業務費200萬元、銓敘部事務費215萬9千元預算案，要求待銓敘部完成新審定函發放作業後，相關預算才得動支，如今銓敘部已完成承諾作業，這筆預算應可順利解凍。
翁曉玲接著話鋒一轉表示，然而遺憾的是，銓敘部為德不卒，擅自曲解公教人員退輔條例第37、38條的條文內容，竟只同意退還修法公布後，114年12月28日以後至115年7月溢扣的退休金差額，而拒絕退還113、114年二年共計24個月溢扣的退休金差額。
翁曉玲直言，本次修法既然已明訂退休金所得替代率回到112年的替代率，以112年標準為準，那麼自112年12月31日以後的各年度退休金所得替代率，均應一體適用，而不應將113、114年排除在外。
翁曉玲痛批，當初本法修法在立法院司委會進行討論時，考試院、銓敘部非常清楚立法委員們修法的用意和方向，但沒想到這法律公布後，銓敘部竟然可以耍賴不認帳，實在非常可惡。
對於退休人員最實質的影響，翁曉玲指出，就是少領回政府雇主多扣的24個月的退休金差額。以領月退休金4萬元為例，113和114二年就被政府多扣了約21492元；以領月退休金5萬元為例，二年則被多扣約26865元。這筆錢本是退休人員的退休金，政府竟扣著不退還，分明就是不當得利。
翁曉玲批評，民進黨政府沒什麼本事，只會欺負軍公教，包括剋扣現役軍人每月3萬元加給至今已達6個月、累計18萬元，拒絕發給依法提高的員警消退休金差額，拒絕退還溢扣公教退休金差額，也拒補貼軍人子女教育補助費。
翁曉玲指出，對此她除先前預算凍結案外，也分別凍結銓敘部約1000萬元預算及考試院500萬元預算，要求待銓敘部正式公告補發113年、114年兩年度退休金差額的相關作業期程後，兩機關才得動支這筆費用，希望銓敘部與考試院知錯能改、依法行政。
翁曉玲最後強調，不過話說回來，這事歸根究底畢竟是與軍公教朋友自身權益有關。她期待各軍公教協會、團體，以及退休軍公教有識之士，能勇於向這壞老闆政府提起法律救濟，爭取該有的權益，不要被民進黨政府看扁了。對付這無良雇主，唯有大家團結一致，據理力爭，才會讓民進黨政府收斂、害怕，讓它知道，欺負員工是不會有好下場的。
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圖：民視提供