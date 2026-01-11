銓敘部系統調整 退休金暫發原俸半年

銓敘部表示，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年。此為示意圖。（本報資料照片）

立法院去年底三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》，調整退休所得替代率與物價連動機制。銓敘部表示，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會依規定辦理。藍委則批評銓敘部「以拖待變」，作業根本沒那麼複雜改參數就好，不需要半年。

立法院去年三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，明定自113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5％時，應依該成長率調整。立法院司法法制委員會12日邀考試院祕書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人專題報告並備詢。

銓敘部指出，今年1月2日已下達通案執行措施，退休公務員於法律生效後的退休所得替代率，改以退撫法附表三所列112年1月1日至112年12月31日退休所得替代率上限認定；於法律生效前的退休所得替代率，則仍應依原規定辦理。

銓敘部提到，因有近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，銓敘部正依新修正規定調整作業系統，時程推估約需半年，因此在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會重新審定退休人員每月退休（職）所得，再依規定辦理。

針對月退隨CPI調整部分，銓敘部表示，適用對象為調整方案實施時，仍在支領定期退撫給與者，包括修法前、後退休生效者都適用。

劉建忻在書面報告中指出，因修法規定將使退撫基金提前用罄，使考試院難以順遂推行使基金永續的憲定職掌，因此考試院已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；在憲法法庭判決前，銓敘部將秉於合法合憲原則，執行各項作業，待完成相關審定作業後，即得依規定辦理。

國民黨立委翁曉玲質疑，銓敘部就是要以拖待變，就是要等半年時間，屆時讓大法官對軍公教退休金停砍法案，做出暫時處分或者宣告違憲，而據她了解，作業系統沒有這麼複雜，只需要改參數而已，根本不需要半年時間，僅1至2個月就充裕，銓敘部的說法完全無法接受。