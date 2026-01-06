銓敘部認了「真的欠錢」 民眾黨1/8起受理退休警消訴訟委託

台灣民眾黨今日召開記者會宣布，將啟動團體訴訟協助退休警消討回應得退休金。民眾黨團總召黃國昌指出，《警察人員人事條例》早在多年前已三讀通過，明確提高警消退休所得替代率，然而新法已生效，賴政府卻持續違法不執行，導致退休警消每月實領金額短少數千元。

根據新法試算，警正二階每月短差高達5326元。黃國昌批評，銓敘部與內政部互踢皮球、推卸責任，銓敘部承認政府「真的欠錢」，內政部長劉世芳卻在立法院質詢時辯稱「依新法計算並陸續發放新法退休審定函」，但實際上銓敘部有「行政時間差」，持續使用舊法計算退休金。

黃國昌痛批賴清德政府「在野提案彈劾總統、浪費時間」而「該辦正事」卻不做，強調2026年1月1日後，內政部繼續賴帳、未補足差額。銓敘部承認賴政府「真的欠錢」後，當事人即具有公法上的請求權，可申請「強制執行」或依《行政訴訟法》提起「給付之訴」，所有國家財產都會成為強制執行的標的。

為協助警消同仁正式發起團體訴訟，民眾黨將透過「強制執行程序」捍衛法定權益，並協助負擔團體訴訟的程序成本。收件時間自2026年1月8日起，收件地點為台灣民眾黨中央黨部及黃國昌新北市板橋服務處，民眾需攜帶身分證、退休證明、銓敘部新發退休審定函、退休金帳戶存摺封面影本等相關文件。

