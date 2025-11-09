銓敘部辦理114年公務人員傑出貢獻獎 得獎名單揭曉

一一四年公務人員傑出貢獻獎得獎名單出爐。全國各主管機關合計推薦七十名公務人員及五十九組團體參選，考試院邀請各領域專業富經驗人士組成評審委員會，選出六名得獎人與六組得獎團體。

今年榮獲傑出個人獎得獎人，分別為：環境部環境管理署科長謝適鴻、臺灣橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、宜蘭縣政府衛生局局長徐迺維、桃園市政府工務局科長陳翠慧、臺灣臺北地檢署主任檢察官張靜薰，以及交通部航港局組長劉嘉洪。

榮獲傑出團體獎得獎者，分別為：農業部農田水利署、花蓮縣秀林鄉衛生所、臺中榮民總醫院—卓越智慧醫療，創造醫病雙贏、交通部鐵道局〈建構鐵路地下化．點亮璀璨新高雄〉、新北市政府警察局—治安旗艦隊，阻詐、反毒、科偵永續，以及臺灣新竹地檢署國家安全營業秘密辦案團隊。

銓敘部表示，榮獲個人獎及團體獎得獎者的具體事蹟，無論在永續國土、婦幼安全、衛生照護、公共工程、犯罪偵辦、海上運輸、灌溉服務、偏鄉照護、智慧醫療、都市交通、打擊犯罪及司法守護等不同領域，均有極優異表現及貢獻，足為公務人員優質參照。

考試院將於十二月十六日舉辦一一四年公務人員傑出貢獻獎表揚大會，表彰得獎者的卓越貢獻，更藉此激勵所有公務人員，以勇於任事、主動承擔的理念，在各工作領域上，不斷持續創新卓越，提供優異的公共服務。