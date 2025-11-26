銓敘部長：年改助攻 退撫基金淨額翻倍成長 突破1兆

第14屆考試院就職即將滿1年，考試院院長周弘憲今天(26日)率領多位官員說明本屆考試院近1年來的績效作為。銓敘部長施能傑指出，退撫基金淨額已突破新台幣1兆元，數字之所以翻倍成長，正是得益於年金改革，可見年改走完全程有其必要。周弘憲也呼籲別再擴大退撫基金赤字，且應透過院際合作一起解決所有職業別基金總計多達20兆元的國家潛藏負債。

正當朝野立委對「撥補勞保財務法制化」有共識，立法院可望在這個會期完成三讀的同時，在野黨團仍在力拚修法停砍公教退休人員的退休金。

對此，考試院院長周弘憲指出，政府每年撥補公保、軍公教退撫及勞保基金已經很吃力，國家潛藏債務仍高達20兆元，在還沒提出財務改善方案之前，實在不宜讓資金缺口擴大，這樣問題會更難解決。他並強調，年改方案走完全程代表4年後所得替代率就不再下降，這段期間政府也會視消費者物價指數調高退休給付，這可以保障公教退休人員的基本生活，同時避免基金提前見底，是目前最佳作法。

周弘憲也不諱言，即使持續推動年改，退撫基金仍會在20多年後用罄，退撫基金財務不永續的問題需要各界嚴肅看待。

針對有退休教師質疑退撫基金績效不夠好，是基金提早破產的元凶，銓敘部部長施能傑表示這是誤解。他指出，退撫基金成立29年來，投資報酬率年平均約為5.27%，最近5年更維持在9.36%左右，比原本預期更好。他說：『(原音)意思就是說我們的投報率其實都比當初退撫設算應該有的...希望達成的目標都比較高，所以這是一個誤解。特別是最近這幾年，其實因為退撫基金年改以後淨額增加了快5千多億元，本來在年改以前的淨額在5千多億元，現在...我記得昨天開的監理會...已經達到快1兆1,600億元左右了。』

施能傑指出，退撫基金淨額之所以翻倍成長，正是得益於年金改革，當退撫基金母錢越多，投資獲利自然也更多，對基金永續具有相當正面的影響，因此年改走完全程有其必要，不該停砍再走回頭路。(編輯：宋皖媛)