銓敘部：年金停砍 退撫基金將提早4年用罄

（中央社記者賴于榛台北12日電）立法院會今天三讀停砍公務人員年金以及公立學校教職員年金。銓敘部表示，修法預估將造成公、教退撫基金會分別在民國134、131年用罄，提早了3年至4年，遺憾目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的情形，而若未來要用預算撥補公教退撫基金，恐須全民買單。

立法院會今天三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案，停砍公務人員年金以及公立學校教職員年金。

銓敘部透過新聞稿指出，修法此舉將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3年至4年，也就是在134、131年便會用罄，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，銓敘部感到非常遺憾。

銓敘部表示，過去30年間退撫基金都是不足額提撥，加上退休人員給付年限拉長，致使整體退撫基金未提存精算負債持續增加已高達新台幣2.96兆元，因此107年起在社會支持下啟動修法進行多項退休年金改革措施，政府將每年節省經費全數轉為挹注款給基金，已退休和未來退休人員則到118年止，分10年減少部分月退休所得，共同對基金財務負起部分回補的責任。

年改迄今，銓敘部說，政府已挹注和撥補基金3102億元，基金淨值增加超過5000億元以上，達1.1兆元，年度收支比較也轉為健康狀態，年改措施對基金財務產生很重大效益，將公、教人員退撫基金用罄年度分別自120年、119年延後至138年、134年，而因112年7月1日初任人員改適用個人專戶制所產生的財務缺口，政府也已分年編列預算彌平中。

立法院去年起提出相關提早停止調降替代率的修法提案時，銓敘部說，當時就已說明，目前公務人員月退所得平均超過5萬元，教育人員約5.8萬元，均足以維持個人生活所需等，不贊成修法，可惜未獲在野黨立委接受。

銓敘部強調，今天三讀後，將原定118年才停止月退所得替代率上限，提前到112年就停止，將35年年資者的月退休所得替代率上限由60%大幅上調至69%，依精算估算挹注給公、教人員退撫基金金額就會分別大幅減少1670億元、1653億元，等同翻轉107年以來年改努力成果，讓退撫基金又重回財務更難永續的處境，一旦退撫基金用罄，包括現職和已退休人員，都將無法安穩領取退休金。

銓敘部說，未來如要維持基金不提前用罄的目標，勢必要有新財源彌補龐大財務缺口，但新財源如完全依賴政府預算全額支應，等同於轉嫁給不是退撫基金參加者的其他納稅人和全民買單，並不公平，且提早用罄後，每年公教退休給付缺口也會快速增至超過2000億元。（編輯：蘇龍麒）1141212