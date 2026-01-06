銓敘部：月退隨CPI調整修法 適用所有已退休公務員

（中央社記者高華謙台北6日電）媒體報導，立法院去年三讀修正通過，公務員月退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時調整，但銓敘部發公文指不適用修法前已退休的公務員。銓敘部今天澄清，此說法不正確，修法後的規定適用所有已退休公務員。

立法院會去年三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年提前停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。

銓敘部今天透過新聞稿表示，去年12月26日總統令公布的「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條及第67條修正條文，已自去年12月28日生效。

銓敘部說，因此已於今年1月2日以部退三字第1145911715號書函下達新修正條文，並敘明「自114年12月28日以後的每月退休（職）所得」都會依修正後規定辦理，其中包括新修正第67條依照消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整的規定，自然是適用於所有已退休公務人員。

銓敘部說，媒體報導指「銓敘部發的公文說，不適用於修法前已退休公務人員」的說法並不正確，請外界勿再流傳。

另針對退撫法新修正條文公布生效後，退休公務人員退休金差額的計算，銓敘部澄清，依立法院三讀通過條文，退休公務人員每月退休（職）所得自修法生效日起都改以112年度替代率認定。所以退休公務員自114年12月28日新修正法律生效以後的每月退休（職）所得，會改依112年度替代率計算。

銓敘部說，至於114年12月27日新修正法律生效以前的每月退休（職）所得，自應照原規定辦理，沒有媒體報導所提須向前補發113年及114年兩個年度退休金差額的問題。

銓敘部表示，在法律公布生效後，除啟動聲請釋憲程序，也已本於合法合憲原則下執行各項作業，但因有近18萬退休公務人員的月退休金必須重新審定，案件量龐大，尚需作業系統配合修正，待完成相關審定作業後，即得依規定辦理。（編輯：林克倫）1140106