銓敘部：若停降退休所得替代率 基金水庫恐更早乾枯

立法院司法及法制委員會今天(5日)審查國民黨立委提出、有關年金改革的「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案。在野黨團要求停砍年金、停止踐踏公務員尊嚴。民進黨團則主張年改要永續、不該走回頭路。銓敘部長施能傑也表示，若現在停止調降退休所得替代率，基金水庫可能更早就會乾枯。

立法院司法及法制委員會5日繼續審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，國民黨立委共提出26個版本，修法重點包括修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或在2025年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

廣告 廣告

委員會開會後進入大體討論，朝野立委進行車輪戰發言。民進黨立委吳思瑤表示，社會關切年金改革能否永續前進、維持世代正義、捍衛職業間的公平，或是要走回頭路。她指出，年改上路至今已有正向功效，民進黨團不在贊成在野立委所提的修法版本。

吳思瑤說，若採行國民黨立委的提案，停砍退休所得替代率，將造成三大不公平，首先是「重退休、輕現職」，她指出，目前公務員退休所得幾乎達現職公務員薪資的7成，造成「不上工就同酬」的情況；第二是「重公教、輕勞工」，造成跨職業間的不平等；第三則是若停砍年金，基金缺口恐愈來愈大，最終由政府負擔、等於轉嫁到全體納稅人承擔。

國民黨團書記長羅智強則表示，民進黨執政後踐踏公務人員的尊嚴及其退休保障，停砍所得替代率才是真改革。民眾黨立委張啓楷也指出，近5年來退撫基金績效良好，當初年改的理由已不存在。

銓敘部長施能傑則表示，年改就是透過政府撥補和縮減已退休及將退休人員的退休金，來分攤過去的缺口，若停止調降退休所得替代率，基金水庫可能會更早乾枯。施能傑：『(原音)根據精算報告，公務人員要平均9.17%，才可能50年沒有破產；教育人員要百分之十幾，可是我們過去…其實大部分的基金，台灣還有別的基金，公務人員平均過去30年的基金大概是5%點多的投報率，我們已經很努力，事實上剛剛委員提到說過去年改很有績效，因為錢給我們，我們也投資得更好，能夠讓水位更高；那如果你現在要把它停止、調降的話，那就表示給我們的錢就越來越少，那我們就更少基金可以去做投資了。』

施能傑指出，政府至今已撥補公保基金新台幣5,100多億元，還有700多億元會完成撥補，等於政府一肩扛起公保負債。