銓敘部：退撫基金淨額破兆 投報率近5年平均9.36%

（中央社記者高華謙台北26日電）公教人員年金改革議題再受關注。銓敘部長施能傑今天說，退撫基金投資報酬率近5年平均9.36%，比當初希望達成的目標還高；且退撫基金淨額已達新台幣約1兆1600億，年改繼續走完4年，一定能讓淨值繼續增加。

軍公教年金改革2018年7月1日上路，國民黨立法院黨團、立委提案修正公務人員退休資遣撫卹法，停止逐年降低所得替代率，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

廣告 廣告

考試院長周弘憲、副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、保訓會主任委員蔡秀涓今天下午與媒體茶敘。

針對外界有聲音認為退撫基金投資報酬率不夠好，銓敘部長施能傑說，這是誤解，退撫基金談的是中長期投資要穩健，每個基金每年投資效益一定會受外在大環境影響，不過退撫基金設立29年間的平均投資收益率有5.27%、近5年平均9.36%，投資報酬率比當初退撫基金設算希望達成的目標還高。

施能傑說，退撫基金淨額在年改前為5000多億，年改後淨額再增加5000多億，昨天開會時已達到約1兆1600億，增加主因包括年改後政府撥補挹注款，再加上基金投資報酬率高，因此年改再繼續走完4年，一定能讓退撫基金淨值繼續增加。

施能傑補充，單就今年截至10月止，退撫基金平均投資報酬率應該都超過10%以上；至於民國112年7月後的新進公務員採用個人專戶的退撫新制，目前僅4萬多人參與，但每年都會新增1萬多人，若以基金總數來看，投入積極型的金額大約占8成，投入保守型的最少。

媒體詢問，若在野黨所提停砍公務員年金的法案通過，考試院是否有評估如何尋覓財源，以及國民黨立委王鴻薇建議可將超徵的證交稅一定比例，作為勞保基金財源，考試院是否有評估在退撫基金方面能以哪個稅別作為財源。

劉建忻指出，各職業別的年金財務狀況都有潛藏債務問題，且政府撥補相較於潛藏債務的比例都非常低，不足以解決問題，這個議題恐怕也不是考試院自己只談公教人員、退撫基金有辦法解決。

劉建忻說，針對所有職業別的基金潛藏債務議題，可能要用跨院力量處理，有些專家或立委提到一些可能性，至少這是討論的開始，至於哪種稅或模式比較好，事涉行政院權責，考試院不方便主張，但仍希望這類討論能展開。（編輯：翟思嘉）1141126