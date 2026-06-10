銓敘部：退撫法訂114年底起停砍年金 8/1前補發差額

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（中央社記者高華謙台北10日電）立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案。銓敘部表示，退撫法無明定追溯期程，因此相關規定自法律公布日12月28日起施行。去年12月28日至今年7月31日應補發差額，最遲今年8月1日補發完成。另自今年8月1日起，統一改依重審處分審定結果按月發放。

立法院會去年12月三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。銓敘部當時指出，有近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，時程約需半年。

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銓敘部近日發出公文指出，退休公務員去年12月28日「以後」的退休所得替代率、每月退休所得、退休人員每月退休金，都應依修正通過後的退撫法辦理。

銓敘部說，退休人員每月退休（職）金，自今年8月1日起統一改依重審處分審定結果按月發放。去年12月28日至今年7月31日應補發的差額，最遲在今年8月1日完成補發。

銓敘部說，退休金及應補發差額，依退撫法第68條規定，按退撫新制實施前、後年資應計給的退休金，分別由中央及地方法定支給機關預算及退撫基金支給。

銓敘部表示，重審後每月退休所得金額，將匯入行政院人事行政總處全國公教人員退休撫卹整合平台。至於實發金額，依退撫法第67條規定，按考試院會同行政院已公布，分別自111年7月1日及113年1月1日施行的調整方案，依退休人員所適用的調整比率調整後發給。

此外，國民黨立委翁曉玲批評銓敘部為德不卒，擅自曲解公教人員退輔條例第37、38條的條文內容，只同意退還修法公布後，114年12月28日以後至115年7月溢扣的退休金差額，拒絕退還113、114年共計24個月溢扣的退休金差額。

銓敘部回應，根據中央法規標準法第13條及退撫法第95條規定，確認退撫法第37條及第38條修正條文內容，並無明文追溯規定，因此自當自法律公布日施行。銓敘部循此法制做法執行，並尊重翁曉玲認為「有溯及規定」的見解。（編輯：萬淑彰）1150610