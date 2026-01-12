銓敘部：18萬退休公務員年金替代率需重審 暫發原退休金

針對立法院在去年底三讀通過停砍公教年金修法，銓敘部長施能傑今天(12日)表示，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，目前正在調整作業系統，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會依規定辦理。

立法院司法及法制委員會12日邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑等官員針對「立法院通過的警、消、公、教退休金改革法案的具體執行措施」進行專題報告，並備質詢。

根據考試院的書面報告指出，因修法將使退撫基金提前用罄，使考試院難以順遂推行使基金永續的憲定職掌，因此考試院已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；在憲法法庭判決前，銓敘部將秉於合法合憲原則執行各項作業，待完成相關審定作業後，即得依規定辦理。

施能傑指出，公教停砍修法已於去年12月28日起生效，銓敘部本於合法合憲處理原則，已於今年1月2日下達通案執行措施。因此，自法律生效日以後審定的退休案，改以退撫法所列2023年1月1日至2023年12月31日退休所得替代率上限認定，但在法律生效日前的退休所得替代率，則仍應依原規定辦理。

施能傑說明，因有近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，銓敘部正依新修正規定調整作業系統，時程推估約需半年，因此在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會重新審定退休人員每月退休所得，再依規定辦理。

國民黨立委翁曉玲質詢時則質疑政府重新審定公教退休所得金的時間過長，劉建忻強調政府沒有故意拖延，而是要讓公務員有合理的執行時間。劉建忻：『(原音)(翁曉玲: 你們就在等待大法官做解釋、宣告退休金停砍法案是違憲？)這個是兩個分開的事情，我們要讓現在的公務同仁有合理的執行時間，而且我們也參考2018年年改的重新核算時間跟去年警察人事條例之後，我們重新核算的時間，這個半年推估是合理的。』

民進黨立委王義川質詢時則希望政府未來能讓民眾自行查詢退休金，施能傑表示，退休金非常精細，連一角都不能差，未來待系統開發完畢後，可以研究看看，這要多方考量。