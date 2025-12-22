銘傳傑出校友盧蔓菁捐贈母校300萬

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁捐贈價值三百萬台幣的自動化軟硬體設備給銘傳大學。（圖：主辦單位提供）

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁捐贈價值三百萬台幣的自動化軟硬體設備給銘傳大學。

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，為了回饋母校，今年特別捐贈價值三百萬台幣的自動化軟硬體設備給銘傳大學，並與擔任工研院高科技顧問的夫婿蔡啟庚博士，偕同協助銘傳大學規劃智慧製造人才培育學程。

盧蔓菁委員捐贈的自動化軟硬體設備，包含機器人手臂和四十套軟體，12月中旬運抵銘傳大學桃園校區，並宣布正式啟用，銘傳大學特別舉辦捐贈儀式暨感謝狀頒發典禮，由李銓總校長、李選士校長以及沈佩蒂前校長，連袂出席代表銘傳大學，頒發感謝狀給盧蔓菁委員和蔡啟庚博士，表達校方的誠摯謝意與高度肯定。

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，為旅美女企業家，長年深耕美國中西部製造業，曾任Ebinger Manufacturing總裁，現任Robo X AI執行長，屢獲國際肯定，包含2001年創業楷模，2022海外臺商磐石獎及2024十大傑出華冠獎。她亦長期投入僑界與公益服務。這次在「智慧製造人才培育捐贈儀式」上獲頒感謝狀，銘傳傑出校友盧蔓菁委員感性的說：「銘傳在我人生的歷程當中扮演一個非常重要的角色，如果沒有銘傳的培育，就不會有我在成長過程當中個性的養成，對前景的積極樂觀，以及遭遇挫折時的韌性與昂首向前的勇氣。這份捐贈不僅是金錢的支持，更是對母校培育之恩的感謝。希望透過這些資源，讓更多的學生有機會接觸到最前沿的科技，培養未來的創新人才。在當今快速變化的時代，掌握自動化技術將是學生成長的關鍵，希望藉由課程讓每一位學生都能在這段旅程中發現自己的潛能，成就更好的自己。」

盧蔓菁委員的夫婿，工研院高科技顧問及鴻海美國分公司的首席顧問蔡啟庚博士指出，此次捐贈除機械手臂外也提供四十套軟體，讓每一個學生，都有機會實際在軟體上操作，不管是機器人也好，或者是自動化設備的程式設計也好，他認為應該以軟體為主。蔡啟庚說：「這四十套軟體是來自世界第一大工業機器人Fanuc公司所提供，能夠讓每位學生更有效能的學習如何寫出機器人的程式，操作及系統摩擬。以軟體形式來教育學生，取得的效益會更快。」

銘傳大學校長李選士說：「學校原本很重要的一個特色就是機器人，盧委員的夫婿蔡博士在這個業界是非常有成就的，因此盧委員和蔡博士這次捐贈，對學校在機器人領域的推動，是非常重要的，也希望透過此次捐贈還有相關課程的規劃，能夠讓學生跟產業界有更深的接軌。」

銘傳大學電機資訊學院院長李開暉指出：「未來，可以讓學生在機器人領域有操作能力，並且按照產業界需要的實際情況來整合促進產業自動化生產。希望能協助桃園龜山地區的傳統產業帶來更高的生產效能，也把我們的學生推到這些產業裡面去為他們服務。」

銘傳大學校友服務處處長，也是僑委會前委員長吳新興，與盧蔓菁委員相識多年，對於這次捐贈表達感謝，也特別分享與盧蔓菁委員的深厚淵源。吳新興前委員長表示，2018年他擔任僑委會委員長時，在美國密西根認識盧蔓菁，就發現她是位很優秀的僑領，在密西根當地對當地僑團貢獻非常大，出錢出力、做了很多僑務工作，所以後來僑委會提名她擔任僑務委員。吳新興前委員長說：「盧蔓菁委員不只幫助政府僑務工作，也幫助政府推動外交，在美國密西根地區經由她的努力耕耘，以民間外交的方式得到多國總領事的支持下順利進入領事團，積極幫台灣政府與各國領事打成一片，藉以建立友誼並推動經貿合作。」