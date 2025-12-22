銘傳傑出校友盧蔓菁 助母校採購自動化軟硬體設備回饋師生

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，為了回饋母校，今年特別捐贈價值300萬的自動化軟硬體設備給銘傳大學，並與擔任工研院高科技顧問的夫婿蔡啟庚，偕同協助銘傳大學規畫智慧製造人才培育學程。（圖／銘傳大學）

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，為了回饋母校，今年特別捐贈價值300萬的自動化軟硬體設備給銘傳大學，並與擔任工研院高科技顧問的夫婿蔡啟庚，偕同協助銘傳大學規畫智慧製造人才培育學程，而自動化軟硬體設備，總計機器人手臂和40套軟體，12月中旬運抵銘傳大學桃園校區，並宣布正式啟用，由總校長李銓、校長李選士以及前校長沈佩蒂，頒發感謝狀表達校方的誠摯謝意與高度肯定。

銘傳大學傑出校友暨僑委會僑務委員盧蔓菁，為旅美女企業家，長年深耕美國中西部製造業，曾任Ebinger Manufacturing總裁，現任Robo X AI執行長，屢獲國際肯定，包含2001年創業楷模，2022海外台商磐石獎及2024十大傑出華冠獎，亦長期投入僑界與公益服務。

盧蔓菁表示：「銘傳在我人生的歷程當中扮演一個非常重要的角色，如果沒有銘傳的培育，就不會有我在成長過程當中個性的養成，對前景的積極樂觀，以及遭遇挫折時的韌性與昂首向前的勇氣。」

盧蔓菁強調，這份捐贈不僅是金錢的支持，更是對母校培育之恩的感謝，希望透過這些資源，讓更多的學生有機會接觸到最前沿的科技，培養未來的創新人才，在當今快速變化的時代，掌握自動化技術將是學生成長的關鍵。

蔡啟庚指出，這次捐贈除機械手臂外也提供40套軟體，而這40套軟體是來自世界第一大工業機器人Fanuc公司所提供，能夠讓每位學生更有效能的學習如何寫出機器人的程式，操作及系統摩擬，期盼讓每個學生，都有機會實際在軟體上操作。

銘傳大學電機資訊學院院長李開暉指出，未來可以讓學生在機器人領域有操作能力，並且按照產業界需要的實際情況來整合促進產業自動化生產。希望能協助桃園龜山地區的傳統產業帶來更高的生產效能，也把學生推到這些產業裡面去為他們服務。

李銓強調，對盧委員和蔡博士有無限的敬意，而且非常佩服他們能夠出類拔萃，今天盧委員來回饋母校，表示非常有報恩心理。

