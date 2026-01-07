銘傳傳播學院「全媒體基地+AI傳播」領航 3年逾7千萬產官學合作傲視全台大傳科系

[FTNN新聞網]生活中心／台北報導

在2026年104人力銀行公布的「大學品牌力」調查中，銘傳大學傳播學院於「大眾傳播學群」躋身企業最愛前三名，成為此學群中擠進前段班的私立大學，在多由國立頂大占據版面的排名中格外亮眼。校方指出，此一成績來自學院近年以「全媒體基地＋AI傳播」為主軸的系統性布局，再加上三年累積超過七千萬元的產官學合作案量，已在全台傳播相關科系中建立難以撼動的指標地位。

在2026年104人力銀行公布的「大學品牌力」調查中，銘傳大學傳播學院於「大眾傳播學群」躋身企業最愛前三名。（圖／銘傳大學提供）

銘傳傳播學院院長陳柏宇表示，本次在大眾傳播學群脫穎而出，關鍵在於「學院即平台」的治理思維：透過整合校內外資源，把學院打造成一座能連結教學、實作與產業的全媒體基地。他強調，傳播教育已從單一媒介訓練走向跨媒體整合與AI賦能，學院從課程設計到場域建置，都圍繞「全媒體+AI」雙軸進行，讓學生畢業即具備企業所需的內容創新與數據思維能力。

廣告 廣告

在實作環境方面，傳播學院將XR智能攝影棚、虛擬攝影棚、銘傳電視台、廣播電台、網路影音平台、數位媒體中心、整合行銷傳播中心與品牌實驗室等單位串聯為「全媒體基地」，讓學生能在同一平台完成從前期企畫、拍攝錄音、後製剪輯到多平台發佈的完整流程。其中，XR智能攝影棚結合即時鍵控、動態追蹤與虛擬場景技術，已廣泛應用於新聞專題、節目製作、品牌影音與校外合作專案，使學生在校期間就能掌握未來媒體製作趨勢。

學院在軟實力上則以「整合傳播」為核心理念，強調人文素養與科技應用並重，透過跨系合作課程與專題製作，促成新聞、廣播、廣告與新媒體等不同背景學生共同組隊、對接真實案主需求。 教師團隊除了具備新聞採編、節目製作、行銷策略與數位內容營運等實務經驗外，也持續導入AI剪輯、數據分析、社群監測與自動化行銷等工具，讓學生在課堂中自然習得新技術，形成與產業同步更新的教學模式。

在產官學合作方面，銘傳傳播學院近三年累積合作經費已突破七千萬元，合作對象橫跨媒體集團、科技平台、金融保險、公益機構與政府部門，案型包括影像與廣告製作、品牌整合行銷、新媒體內容營運、公共政策溝通與ESG議題傳播等。 多數合作案以課程或專題形式導入，讓學生在教師指導下直接面對客戶簡報與成品交付，在期限、預算與成效指標的真實壓力下磨練專業能力，也使學院在全台傳播科系中，以產學案規模與多元度占據領先位置。

為了讓外界具體看見全媒體基地與AI傳播教學的成果，學院每學期舉辦「媒體總檢討」成果發表會，整合廣播電視學系、廣告暨策略行銷學系、新媒體暨傳播管理學系及影音新聞暨社群傳播學系學生的影音節目、自媒體頻道、Podcast、XR互動作品與品牌專案，邀請企業與校友到場點評與媒合實習機會。 此外，學院與宏曜國際傳媒合作拍攝全媒體基地形象片，在西門町6號廣場等高人流場域輪播，成功將「銘傳傳播」品牌推向校園之外的公共空間，與多項在全國性創意競賽屢獲佳績的學生作品相互呼應，進一步鞏固其在產業與社會心中的專業形象。

在此次大學品牌力調查中，多數學群的前三名仍由台灣大學等國立頂尖大學囊括，顯示在工程、醫學、法律與理科領域，國立頂大依舊占據優勢地位。 然而在大眾傳播學群，銘傳大學傳播學院與多所國立與頂尖院校並列企業最愛前三強，成為私校陣營中少見的亮點，也讓其多年來在全媒體基地建置、AI傳播課程與高額產官學合作案上的投入，獲得用人市場實際回應。

陳柏宇表示，未來學院將持續擴大XR智能攝影棚與AI內容產製應用，深化國際與本土議題的跨語言傳播合作，期望在下一輪品牌力評比中，持續以「銘傳模式」引領台灣傳播教育新標竿。

更多FTNN新聞網報導

世新大學蟬聯全國傳播學群第一 「品牌力」創新教育領航未來

銘傳傑出校友盧蔓菁捐贈母校300萬 採購自動化軟硬體設備、規劃智慧製造學程

入夜急凍！17縣市低溫特報 「這些地區」恐跌破10℃

