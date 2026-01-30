銘傳國中抓漏水發明奪金牌

銘傳國中賴容瑢、呂緹嫣、曾紫晴三位同學研發「電阻式漏水警示系統」在IEYI世界青少年發明展奪得金牌。（銘傳國中提供）

記者楊耀華∕基隆報導

市立銘傳國中在ＩＥＹＩ世界青少年發明展獲一金四銀六銅及一個英文特別獎，刷新校史獲獎紀錄。適逢建校一百週年，這份殊榮不僅展現銘傳學子深厚的創新能量，更體現學校長期深耕ＳＴＥＡＭ教育，帶領學生從生活觀察出發，思考如何以科技回應未來挑戰的實踐成果。

獲得金牌的「電阻式漏水警示系統」由賴容瑢、呂緹嫣、曾紫晴研發。她們觀察到漏水問題常因未能及時發現而造成重大財產損害，利用水的導電性搭配放大電路，設計出早期偵測系統。

以「電子公車感應站牌」獲英文特別獎的曾以勳、郭峻亘、陳靖凱有感於通勤族在寒風中苦候公車的辛勞，設計感應系統以優化候車體驗。在開發過程中，團隊曾擔憂製作成本過高；透過３Ｄ列印技術替代昂貴零件，僅需少許加工費便達成研發目標。

校長林世傑指出，學校發展創意發明教育，今年共計四十八位學生組成十六支隊伍進入複選，不僅在科學上尋找解決方案，更投入大量精神鑽研資料、進行實作驗證，這種韌性正是ＳＴＥＡＭ教育的核心精神；正值銘傳國中建校百週年，學校辦理「傑出校友」遴選及「銘傳家族─幸福纍纍」活動，邀請各界校友回娘家共同見證銘傳百年來的創新傳承與榮耀。